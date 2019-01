«UMENNESKELIG»: – Det er en umenneskelig tilværelse å være i, det å gå rundt i det uvisse. Det er nesten bedre å sitte i fengsel, sier John Malden, tidligere ansatt i Oslo-politiet i 30 år og tidligere nær kollega av Jensen. Foto: Trond Solberg, VG

Tidligere kollega om lagmannsretten: Ligger stolthet og prestisje bak avgjørelsen

– Jeg er ikke akkurat imponert over norsk rettsvesen, sier Eirik Jensens ekskollega John Malden etter mandagens rettsdrama.

Juryen ville frikjenne den tidligere politimannen Eirik Jensen (61) for medvirkning til smugling av narkotika, men fagdommerne mener det er «utvilsomt» at han er skyldig.

Fagdommerne Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull kom enstemmig frem til at juryens kjennelse skal settes til side, og at saken mot Eirik Jensen dermed skal behandles på nytt av andre dommere.

– Går ikke an å stole på rettsvesenet

– Det var totalt uventet. Jeg hadde ikke ventet en sånn nedtur, sier John Malden, tidligere ansatt i Oslo-politiet i 30 år og tidligere nær kollega av Jensen.

– Først fikk han en kjennelse man mulig kunne leve med, og man kunne bli kvitt 21-årsdommen og narkogreiene. I stedet ble det nedtur. Jeg er ikke akkurat imponert over norsk rettsvesen. Det går ikke an å stole på rettsvesenet i det hele tatt, sier han til VG.

Malden mener dommerne i lagmannsretten beskytter tingrettsdommer Kim Heger, som i september 2017 dømte Jensen til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

– Lagdommerne var helt enige om at han er skyldig, og det kan se ut som at dommerstanden beskytter hverandre, og at man vil følge opp Hegers dom. Her er det stolthet og prestisje som gjelder, mener Malden.

– Hva tenker du om at Jensen nå må vente på en ny rettssak?

– Det er en umenneskelig tilværelse å være i, det å gå rundt i det uvisse. Det er nesten bedre å sitte i fengsel, sier han.

Tidligere sjef for Avdeling for organisert kriminalitet, i dag sjef for politiet i Asker, Einar Aas, ønsker ikke å kommentere dagens rettsavgjørelse.

– Jeg har hele tiden ventet på en endelig avgjørelse, og synes ikke det er riktig å kommentere noe før det foreligger en rettskraftig dom, sier Aas til VG.

– En belastning

Leder for Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad påpeker at saken har gått over lang tid og at det er en alvorlig tiltale.

–Det er en belastning for de involverte, og det er også en belastning for etaten. Et av politiets viktigste verktøy er å ha tillit i befolkningen, og i så måte sa hadde vi ønsket at vi hadde kommet frem til en kjennelse i dag. Når det er sagt har vi selvsagt en stor tillit til rettssystemet og til domstolene, og deres beslutning må vi forholde oss til, sier Bolstad til VG.

– Hva tenker du om at det blir en ny rettsrunde?

– Vi er opptatt av tilliten til norsk politi. Sånn sett hadde vi håpet at det skulle komme til en slutt på saken i dag, men når domstolene har landet på noe annet må vi ta det til etterretning, også får man avvente.

– Ble du overrasket over avgjørelsen i retten i dag?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bolstad.

VG snakket mandag med justisminister Tor-Mikkel Wara som sier han har fått med seg kjennelsen, men vil vente på å kommentere saken til det foreligger en rettskraftig dom.

Jensens tidligere sjef: – Veldig utmattende

– Det ble litt mer dramatisk enn jeg hadde håpet. Jeg var først lettet over at juryen sa nei til det jeg anser som hovedspørsmålet. Om at han ble dømt for grov korrupsjon tenkte jeg at det kanskje kunne være noe han kunne leve med. Men så ble det jo et drama uten like når de nå satte dommen til side. Det blir tilbake til start. Det er veldig utmattende, og jeg ser ingen ende på dette.

Det sier Eirik Jensens tidligere sjef Øyvind Nordgaren, som var sjef ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt i perioden 2001 til 2011.

– Jeg kan ikke forstå at han kan være skyldig, og det er den oppfatningen jeg fortsatt har, sier Nordgaren.

Han forteller til VG at han sist snakket med Jensen i lagmannsretten i november, og at han da oppfattet at han var ved godt mot:

–Jeg oppfattet da at han mente det var opplysninger i saken som skulle tale til hans fordel. Jeg vil anta at han er helt utladet nå. Han må være fullstendig langt nede, sier Nordgaren.

Ingen kommentar fra riksadvokaten

– Riksadvokat Tor-Aksel Busch kommer ikke til å kommentere avgjørelsen, men henviser til aktoratet for eventuelle uttalelser, opplyser kommunikasjonsrådgiver ved Riksadvokatembetet, Mie Skarpaas, til VG.

Tiltalen mot Jensen ble besluttet av riksadvokaten. Busch vitnet selv i ankesaken 4 januar i år.

I et intervju med VG i september 2018 snakket Busch om juryordningen, som han lenge har jobbet for å avskaffe – i hovedsak fordi de ikke begrunner avgjørelsen sin:

– Hvis juryen sier «nei» på skyldspørsmålet, særlig etter domfellelse i retten, synes jeg det roper på en forklaring.

En fryktelig alvorlig og kjedelig sak i alle relasjoner. Slik beskrev riksadvokaten Jensen-saken i intervjuet.

– Det er det ingen som helst tvil om. I faglig sammenheng har jeg hatt kontakt med Eirik Jensen mang en gang. Men etter en samvittighetsfull og grundig vurdering så mente vi det var grunnlag for tiltale .

Heller ikke Kristine Schilling, aktor for Spesialenheten i tingrettssaken, ønsker å uttale seg, opplyser hun til VG.

I november 2017 begynte Schilling i ny jobb som dommer i Heggen og Frøland tingrett. Spesialenhetens leder, Jan-Egil Presthus, tok selv jobben som aktor i ankesaken, sammen med Guro Glærum Kleppe som har deltatt i begge rundene.

I et intervju med VG i desember 2017 uttalte Schilling at hun ikke trodde noen i Spesialenheten under tingrettssaken tenkte på prestisje, på det som jevnlig var tema i pressen: Skandalen ved å dra en betrodd politimann gjennom rettsapparatet hvis han ble frikjent.

– Den der «Hvordan vil det gå for Spesialenheten hvis de mislykkes?» tror jeg ingen av oss tenkte på. Vi vurderte hva vi hadde gjort fortløpende og idet vi var ferdige. Som påtalemyndighet klarte vi å levere ut ifra hva målet var. Det er domstolene som skal vurdere, og det er et viktig prinsipp i en rettsstat.

Dommer Kim Heger, rettens administrator i tingrettssaken hvor Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel, har ikke besvart VGs henvendelse.

Tidligere kollega: Ikke uventet

Viggo Trosdahl er tidligere kollega av Jensen i Oslopolitiet, og begge jobbet opp mot de tunge kriminelle miljøene. Trosdahl synes ikke fagdommernes beslutning var uventet.

–Jeg ble spurt av en kollega for noen dager siden, og da sa jeg at akkurat dette kom til å skje.

Trosdahl mener Jensen-saken er komplisert å forstå for tilhørerne.

– Du må være veldig inne på det fagområdet Jensen jobbet på, både som jurist og politi, for å få oversikten, sier han.

– I mange sammenhenger tror jeg Jensen mener det han har gjort er greit. På grunn av teknikken i dag, kan man ettergå alt, men man må huske på at det er snakk om mange tekstmeldinger over mange år, fortsetter Trosdahl.

Når saken skal behandles på nytt vil det skje med såkalt utvidet meddomsrett .

I forrige rettsrunde ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj i perioden 2004-2013, samt for å ha mottatt penger og tjenester verdt 667.800 kroner av medtiltalte Gjermund Cappelen.

Lene Vågslid (Ap), leder av Stortingets justiskomité, vil ikke mene noe om fagdommernes beslutning.

«Det er ikke riktig av meg å mene noe om. Jeg kommenterer utfallet når saken har fått en rettskraftig dom, skriver hun i en SMS til VG.