Fotballdommer tiltalt for nettovergrep: – Modus har vært å lure, forlede, overtale og skape tillitsforhold

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Mannen i 20-årene er tiltalt for å ha forledet og forgrepet seg på unge gutter, blant annet ved å utgi seg for å være «Sandra» og «Henriette».

Iført hvit skjorte og grå genser ankom den tiltalte mannen rettssal 103 i Nedre Romerike tingrett tirsdag morgen. Det er satt av 180 dager til saken, som påtalemyndigheten omtaler som Norges mest omfattende overgrepssak .

Mannen er tiltalt for overgrep mot 270 unge gutter, som kommer fra hele Norge og andre nordiske land. Flere fornærmede og pårørende satt i salen da statsadvokatene Guro Hansson Bull og Kari Hangeland Buvik startet å lese opp tiltalen ved 09.15-tiden.

– Delvis straffskyld, svarte den tidligere fotballdommeren på spørsmål om hvordan han stilte seg til de første tiltalepostene.

Fra før var det kjent at han erkjenner forholdene som er beskrevet i tiltalen, men at han ville svare helt eller delvis benektende på noen av spørsmålene som skyld som følge av jussen.

Ifølge tiltalen var modusen nærmest gjennomgående for samtlige overgrep: På chatteforum og i sosiale medier utga den daværende fotballdommeren seg for å være en ung jente ved å bruke kallenavnene «Henriette» og «Sandra».

– Tiltaltes modus har vært å lure, forlede, overtale og skape tillitsforhold. Når det har gått skeis, har tiltalte gått over til å true eller tvinge, sier statsadvokat Per Egil Volledal i sitt innledningsforedrag.

Påtalemyndigheten mener at mannen tok kontakt med de fornærmede fra gutterommet på Østlandet, og raskt vekslet over i seksualiserte temaer. Ifølge tiltalen forledet han dem deretter til å utføre seksuelle handlinger som de filmet eller tok bilde av– og deretter sendte til ham.

I retten viser statsadvokaten videre til at «Sandra» har vært i voldsom kontakt, over lang tid, med veldig mange unge gutter og barn.

– Men ingen har møtt «Sandra». Det er heller ingen som har snakket med «Sandra» på telefon. Hun har vært raus med å love ting, enten det er sex, nakenbilder eller møter. Mange av guttene har gått på.

Ifølge tiltalen lovet han blant annet seksualisert materiale, gaver og penger i retur. Men disse lovnadene skal han aldri ha holdt. Isteden truet han med å publisere filmene og bildene på Internett, dersom de fornærmede ikke fortsatte å sende ham materiale, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener at også 15 unge gutter har vært offer for voldtektsparagrafen, som er den groveste bestemmelsen i tiltalen. Mannen ble for første gang pågrepet sommeren 2016. Etter to uker i varetekt, ble han løslatt, men det skulle ikke gå lang tid før han på ny ble pågrepet.

– Da hadde han fortsatt virksomheten, ikke som «Sandra», men som «Henriette». Fremgangsmåten og modus var mye av det samme, sier statsadvokat Volledal, som påpeker at politiet kun har blitt kontaktet av to av de flere hundre fornærmede.

Tidligere har hans forsvarer Gunhild Lærum sagt til VG at han erkjenner de faktiske forhold. Mannen er utredet av rettspsykiatere og funnet strafferettslig tilregnelig.