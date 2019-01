SAMMEN I RETTEN: Ragna Lise Vikre har fulgt rettssaken mot samboeren Eirik Jensen. Her er de avbildet utenfor rettssal 250 i forbindelse med at lagdommer Kristel Heyerdahl holdt rettsbelæring til juryen. Foto: Helge Mikalsen

Eirik Jensens skjebnetimer: Har gjort forberedelser i tilfelle dette skulle gå helt galt

Onsdag ettermiddag trakk juryen seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ei. Jensens samboer beskriver ventetiden som fryktelig seig.

– Det er mye følelser i sving. Vi er forberedt på alt. I den grad det er mulig å være forberedt på noe slikt, sier Ragna Lise Vikre til VG torsdag.

Torsdag kom det ingen meldinger fra Borgarting lagmannsrett om at juryen hadde avgjort skyldspørsmålet. På onsdag satt jurymedlemmene sammen fra klokken 13 til litt over klokken 15. Deretter fikk de gå hjem til seg selv og være sammen med familien, som de ikke kan diskutere saken med.

De skal heller ikke lese aviser eller se på nyheter.

Torsdag morgen møttes juryen for å diskutere saken videre. Det er ukjent for lang tid de ti vil bruke. Kjennelsen kan komme fredag, men dommer Kristel Heyerdahl ba også jurymedlemmene rydde lørdagen, slik at den kan brukes om de ikke blir ferdige før helgen.

– Ventetiden er selvfølgelig fryktelig seig, sier Vikre, som har fulgt rettssaken til samboeren Eirik Jensen .

Påtalemyndigheten mener Jensen er skyldig i medvirkning til Gjermund Cappelens hasjinnførsler og at han er skyldig i grov korrupsjon. Det store spørsmålet er hva juryen finner bevist.

Vi har gjort forberedelser

Jensen hevder seg uskyldig og mener seg dolket i ryggen av en informant som vil ha strafferabatt. Vikre forteller at de likevel har gjort forberedelser dersom han skulle bli dømt. I tingretten endte det med 21 års fengsel.

– Vi har gjort forberedelser i tilfelle dette skulle gå helt galt, men vi ønsker ikke å gå i detaljer på dette, sier Vikre.

I den mye omtalte støttegruppen på Facebook, går det ikke mange sekundene mellom hver støtteerklæring som publiseres i timene før juryens ordfører skal svare enten «ja» eller «nei» på skyldspørsmålet.

I løpet de siste dagene er det samlet inn 25 000 kroner til blomster og en oppmerksomhet til Jensen. Vikre har forstått det slik at de skal få blomstene etter at juryens avgjørelse blir gjort kjent.

– At folk engasjerer seg og bryr seg er rørende, sier Vikre.

Nesten 450 personer har bidratt med penger til blomster, og en «gjenstand som varer evig» står det i beskrivelsen på Spleis.no.

– Ryddig rettsbelæring

Beviskravet i straffesaker er strengt, men det er kun rimelig og fornuftig tvil som skal komme tiltalte til gode. Juryen skal ikke vektlegge oppkonstruert tvil. Dette la lagdommer Kristel Heyerdahl vekt på i sin såkalte rettsbelæring til juryen.

Vikre sier hun synes rettsbelæringen var ryddig.

– Den virket objektiv og balansert, sier hun.

I timene før juryen treffer sin avgjørelse, håper Jensen og Vikre på frifinnelse.

– For å svare ja på skyldspørsmålet; må minst syv stemme ja. Er det færre enn syv som stemmer ja – seks eller færre blir det nei, sa lagdommeren om avstemningsreglene på onsdag.