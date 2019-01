DØDE: Ettåringen døde etter skadene han fikk da han hang fast i en barnevogn i en barnehage i Bergen 3. januar. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Gutt (1) lå alene på rommet da han ble kvalt: – Etterforsker om noen kan stilles til ansvar

INNENRIKS 2019-01-30T16:01:35Z

De tekniske undersøkelsene politiet og Kripos gjorde av barnevognen fant ingen feil med vognen. Nå er flere av de ansatte avhørt som mistenkte.

Publisert: 30.01.19 17:01

Den 3. januar ble en ettåring kritisk skadd etter å ha hengt fast i en stropp på en barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen . Tre uker senere døde gutten av skadene .

Politiadvokat Eli Valheim forteller at gutten lå alene på et av rommene i barnehagen da ulykken skjedde.

Tirsdag foretok politiet og Kripos en teknisk rekonstruksjon av ulykken.

– De undersøkte vognen og per nå er det ikke noe som tyder på at det var noe galt med barnevognen, sier familiens bistandsadvokat Torbjørn Sognefest til VG.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Avhører ansatte

Valheim opplyser om at politiet har avhørt flere av de ansatte i barnehagen.

– Først gjorde vi avhør med de ansatte for å kunne forklare hva som hadde skjedd, så har vi gått over til å etterforske om det er noen som kan stilles til ansvar for dette, sier politiadvokaten til VG.

Hun sier det fortsatt gjenstår etterforskning av saken og flere avhør. Valheim ønsker ikke selv å kommentere undersøkelsen av barnevognen.

Eirik Nåmdal er forsvarer for en av de ansatte i barnehagen. Han har ikke lyst til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Har innført sovevakt

Barnehagen har etter hendelsen gjennomgått egne rutiner og bestemt at de skal innføre såkalt «sovevakt» . Ordningen ble innført umiddelbart etter ulykken, og innebærer at en ansatt skal ha fast tilsyn med barna som sover – både ute og inne.

Det går 110 barn i barnehagen der ulykken skjedde.

Rundt 20 ansatte har fått oppfølging etter hendelsen. Barnehagen har også hentet inn ekstra bemanning i form av styrere fra andre barnehager, for å bistå dersom noen av de ansatte trenger en pause.

Barnehagen beklager på det sterkeste overfor familien.