Forsvinningssaken i Lørenskog: Her kan budskapet til familien ligge

INNENRIKS 2019-02-01T10:18:19Z

Onsdag 16. januar mottok familien til Anne-Elisabeth Hagen (68) det siste kjente budskapet fra den antatte motparten i forsvinningssaken. Denne dagen ble det gjennomført 3817 transaksjoner i kryptovalutaen Monero.

Publisert: 01.02.19 11:18

I forbindelse med samtlige av disse transaksjonene kan avsenderne skrive inn en melding i et felt som kalles «Payment ID». Der er det imidlertid kun plass til noen få tegn:

32 bokstaver i ukrypterte meldinger.

8 bokstaver i krypterte meldinger.

Ifølge VGs opplysninger, består kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten i forsvinningssaken ved hjelp av en av disse korte meldingsmulighetene – som sendes i forbindelse med transaksjoner i kryptovalutaen Monero.

– Må betale for å kommunisere

Politiet har tidligere bekreftet at kontakten med de påståtte kidnapperne koster penger, uten at de har spesifisert sum eller digital plattform.

– Det er helt riktig at man må betale for å kommunisere, men jeg vil ikke svare noe mer detaljert på dette nå, uttalte politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt da saken ble offentlig kjent 9. januar.

Politiet har ikke vært tilgjengelig for kommentarer torsdag.

Nøyaktig én uke etter denne uttalelsen, mottok familien et nytt budskap fra den antatte motparten. Familiens bistandsadvokat Svein Holden har ikke villet si noe om innholdet i budskapet, ei heller om det var snakk om én eller flere beskjeder.

Den nye kontakten ga familien tro på å få 68-åringen hjem i live, tre måneder etter at hun forsvant.

Politiet har tidligere sagt at de ikke er part i forhandlingene.

Umulig å identifisere budskapet

VG har kartlagt alle transaksjoner med Monero onsdag 16. januar. Totalt dreier det seg om 3817 transaksjoner verden over. I disse transaksjonen ligger trolig budskapet som ble sendt til familien.

Noen av transaksjonene er mer sannsynlig å inneholde en melding enn andre, men det er ikke mulig for VG å identifisere det konkrete budskapet, ettersom alle transaksjonene denne dagen er krypterte og dermed skjult for omverdenen.

Moneros egenskaper gjør det umulig å kartlegge beløpene for transaksjonene.

I tillegg er Monero lagt opp slik at en transaksjon kan ha mange mottagere, noe som øker totaltallet denne dagen til 8256.

Det er dermed en teoretisk mulighet for at budskapet til familien ligger gjemt i tallet 8256.

Denne type transaksjoner er derfor ikke sammenlignbart med den dagligdagse oppfattelsen av en transaksjon, hvor penger går fra én bankkonto til en annen bankkonto.

Kun mottager kan dekode meldinger

Meldingene kan bli seende ut som en lang rekke med usammenhengende tall og bokstaver, eller såkalte «hex-koder». Disse kodene kan relativt enkelt gjøres om til forståelige meldinger, blant annet på flere nettsteder.

Denne dekodingen er kun mulig å utføre for endelig mottager av meldingen, i dette tilfellet Hagen-familien.

Dersom meldingen er ukryptert, så kan alle se dem – dersom man laster ned alle transaksjoner og dekoder.

Politiet vet lite om motparten

Ifølge VGs opplysninger, sitter politiet med lite informasjon om den eller de som sitter i den andre enden av kommunikasjonen – den påståtte motparten.

I tillegg er ikke denne type etterforskning hverdagskost for politiet, da det er få eller ingen sammenlignbare saker hverken her til lands eller internasjonalt.

Bistandsadvokat Holden understreket sist uke at familien følte seg trygge på at det er den samme avsenderen – de mulige kidnapperne – som igjen hadde tatt kontakt.

– Det har noe med hvordan kommunikasjonsplattformen er innrettet, uttalte Holden.

Trolig dreier dette seg om at kommunikasjonen går mellom to digitale lommebøker, som det skal være svært lite sannsynlig at noen uvedkommende har klart å identifisere – og ikke minst hacke.