Lørenskog-forsvinningen: Vil ikke kommentere funn i Langvannet

INNENRIKS 2019-01-31T07:47:30Z

I dag er det nøyaktig tre måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra Fjellhamar. – Saken etterforskes fortsatt med full styrke, med det mål å gjenforene Anne-Elisabeth Hagen med sin familie, sier politiet.

Publisert: 31.01.19 08:47 Oppdatert: 31.01.19 08:58

Det siste livstegnet etter 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 onsdag 31. oktober i fjor. Hva som deretter skjedde er en gåte for politiet.

Til tross for tre måneders intensiv etterforskning vet politiet fremdeles ikke hvor 68-åringen er eller hva som skjedde med henne.

I en pressemelding torsdag sier politiet at etterforskningen, som har sin hovedbase på politistasjonen i Lillestrøm, fremdeles pågår for fullt i jakten på svar og en løsning av saken.

Kortene tett til brystet

Samtidig holder politiet kortene svært tett til brystet. Per onsdag ettermiddag hadde de fått inn 1380 tips, men foreløpig har de ikke villet kommentere noe av innholdet i dem utover at de omhandler mulige skjulesteder , mistenkelige personer og mistenkelige biler.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer om innholdet i tipsene, eller hvordan de følges opp, skriver politiet.

I tre dager i forrige uke ble det gjennomført omfattende søk i Langvannet, en liten innsjø som ligger helt inntil ekteparet Hagens eiendom. Mandag bekreftet politiet at det hadde blitt funnet flere gjenstander , men også der vil ikke politiet gå inn i detaljer.

– Vi kan ikke kommentere nærmere hva slags funn som ble gjort Langvannet, skriver politiet.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Menn ikke identifisert

Dagen etter at forsvinningen ble kjent for offentligheten gikk politiet ut med en overvåkningsvideo utenfor arbeidsplassen til Anne-Elisabeth Hagens ektemann, milliardæren Tom Hagen. Samme morgen fanget kameraene opp to menn som politiet har etterlyst.

– De to personene på overvåkingsvideoen fra Futurum-bygget er fortsatt ikke identifisert, opplyser politiet torsdag.

VG har gjentatte ganger spurt politiet hvordan de vurderer at de ikke har meldt seg etter så lang tid og så mye oppmerksomhet i media. De ønsker ikke å svare på det.