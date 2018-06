NEKTER: Den 42 år gamle kvinnen nekter for å ha begått to drap og har også nektet å forklare seg for politiet. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Politiet vil tiltale dobbeltdrapssiktet syvbarnsmor

Publisert: 06.06.18 12:42

INNENRIKS 2018-06-06T10:42:32Z

Politiet har sendt innstilling om tiltale til statsadvokaten i saken hvor en 42 år gammel syvbarnsmor er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand.

Saken er også ferdig etterforsket fra politiets side, fremgår det av en fengslingskjennelse fra Kristiansand tingrett.

Kvinnen ble tirsdag varetektsfengslet i åtte nye uker og i kjennelsen står det at det er realistisk at det blir rettssak i september eller oktober i år.

Ragnhild Helgesen, politiadvokat i Agder politidistrikt, ønsker hverken å svare på spørsmål eller kommentere kjennelsen. Hun ønsker heller ikke kommentere hva politiet innstiller på.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier hans klient nekter straffskyld.

– En kan ikke se at det i det hele tatt er tale om drap for noen av dødsfallene. Det gjenstår å se hva Riksadvokaten mener om bevisene som foreligger, sier Sylte til VG.

Neddoping

42-åringen er siktet for å ha drept ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) ved forgiftning på First Hotel i Kristiansand, i april 2014.

Politiet mener han døde en overdose med sovemedisinen Stilnoct.

Sylte sier at det er lagt til i den nyeste siktelsen at Hagel Pedersen kan ha blitt kvalt.

– Det er en erkjennelse fra politiets side om at det kanskje ikke er bevis for forgiftning likevel. Det er enda mindre bevis for kvelning. Rettsmedisinerne har uttrykt at det ikke er tegn på kvelning, sier Sylte.

Kvinnen er også siktet for å ha drept sin far i 2002. Han ble funnet død i en badekar i sitt eget hjem i Kristiansand. I desember i fjor åpnet politiet graven hans på sporjakt.

VG meldte den gang at det ble funnet spor av forgiftning i farens levninger , og senere at undersøkelsene ikke gå noe klart svar angående dødsårsak.

Kvinnen er også siktet for å ha dopet ned en annen ekskjæreste.

Fire års etterforskning

Ettersom politiet ikke ønsker å kommentere saken, er det ukjent hva politiet innstiller på og videre om innstillingen på tiltale er i samsvar med siktelsen.

42-åringen nekter straffskyld og har ikke forklart seg til politiet i saken, som har vært etterforsket i over fire år, blant annet ved bruk av undercover-agenter .

I et intervju med VG fortalte kvinnen at hun avslørte politiets undercover-agenter.