KRF-KRAV: KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, har klare krav til endringer i revidert budsjett. Foto: Frode Hansen

Revidert budsjett: KrF angriper sukkeravgiften og «dødsgebyret»

Publisert: 15.05.18 11:14

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, sier de vil endre en rekke punkter i revidert budsjett: Endre sukkeravgiften slik at brus med mindre sukker blir billigere, og fjerne «dødsgebyret».

Kristelig Folkeparti (KrF) er nøkkelpartiet for å få flertall på Stortinget for innholdet og saker i revidert budsjett, som finansminister Siv Jensen (Frp) la frem tirsdag.

KrFs krav

KrFs finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad , satte seg ned med Jensens forslag straks det var offentliggjort klokken 1045 tirsdag:

Her er hans liste over prioriterte saker de vil kjempe for å få gjennomslag for:

** Det såkalte «dødsgebyret» skal ut av revidert nasjonalbudsjett.

– Det rammer veldig usosialt og vi vil kjempe for å få det gebyret fjernet. Det er en høyt prioritert sak, sier Ropstad.

Det dreier seg om en avgiften på 1 130 kroner for utstedelse av skifteattest, som skal gi staten inntekter på 40 millioner kroner.

** Han har tidligere signalisert at de vil endre sukkeravgiften og følger nå opp: Regjeringen legger ikke opp til noen endringer i den omstridte sukkeravgiften, som har bidratt til heftig debatt og ikke minst til økt grensehandel .

– Vi mener det blir feil at brus med lavt sukkerinnhold skal ha samme avgift som brus med mye sukker. Det vil vi kreve endret. Vi vil be om at det blir utredet, sier han til VG.

** - Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har lagt ekstra midler til flere ansatte pr. barn i barnehagereformen, som skal gjennomføres fra i høst. Her vil vi vurdere å kreve mer midler.

** - Vi trenger flere barn i dette landet: fødselstallene går kraftig ned. Derfor vi vil komme med en rekke tiltak. Det vil være snakk om blant annet engangsstønad, barnetrygd og fattigdomstiltak. Vi får se hva vi får til i revidert, resten må vi ta i neste års statsbudsjett, sier Ropstad.

** - Vi er opptatt av å tette smutthullet som gjør at Norge taper milliarder og kanskje flere tusen arbeidsplasser, som følge av at man slipper å betale moms på netthandel i utlandet, opp til 350 kroner. Det har vi allerede fremmet forslag om i Stortinget, og vi regner med å få flertall for det i løpet av året, sier han.

** Regjeringens forslag om avgiftsnedgang på lokalbrygget øl er han skeptisk til.

– Det er ikke noe vi vil prioritere. For å få til avgiftslette på øl innfører de et dødsgebyr: Det har omtrent samme budsjettmessige konsekvens.

** Regjeringen går inn for å fortsette arbeidet med CO2-rensing, men utsetter igjen oppstarten .

– Vi er utålmodige i den saken, men vi må få satt oss inn i regjeringens grunner til at de igjen skyver på når investeringsbeslutningen skal tas. Vi er enige i at det er viktig med et godt beslutningsgrunnlag, men for å nå togradersmålet, vet vi at CO2-rensing må til. Derfor er det helt avgjørende å få til, sier han.

Lærerløft

Ropstad er i tvil om innholdet i revidert er godt nok for å oppfylle KrFs lærernorm.

Til sammen er det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten.

– I utgangspunktet ser det du til å være nok penger for å dekke innføringen i høst. Det ser ut som om fordelingen gjør at ingen kommuner vil miste midler. Vi vil nå gå inn i detaljene og skulle det være uheldige utslag, skal vi tette de hullene, sier Ropstad.

Kristelig Folkeparti (KrF) fikk i budsjettforhandlingene i fjor høst gjennom en lærernorm i grunnskolen. Den sier at det fra i høst i snitt skal være 16 elever per lærer fra 1.–4. trinn og i snitt 21 elever per lærer fra 5.–10. trinn fra høsten 2018.

Ropstad er godt fornøyd med at regjeringen kutter i oljepengebruken:

– Utifra et generasjonsperspektiv er det bra at oljepengebruken blir redusert.