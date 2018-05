Inga Bejer Engh er utnevnt til nytt barneombud

Statsministerens kontor melder at Inga Bejer Engh tar over som nytt barneombud etter Anne Lindboe.

Inga Bejer Engh (47) var sammen med statsadvokat Svein Holden aktor i rettssaken mot den senere terrordømte Anders Behring Breivik. Hun er jurist, tingrettsdommer og tidligere statsadvokat.

Bejer-Engh overtar i august stafettpinnen fra Anne Lindboe som går av etter seks år i jobben.

– Hvordan du har det som barn har stor betydning for hvordan du takler voksenlivet senere, sier Bejer-Engh på en pressekonferanse fredag.

– Jeg er veldig glad for at jeg de neste årene skal bruke engasjementet mitt til at barn har det best mulig i Norge.

Felles dugnad

Det nye barneombudet oppfordrer alle til en felles dugnad for sårbare barn.

- Jeg vil oppfordre til felles dugnad for at sårbare barn skal ha det bedre, sier hun.

Bejer-Engh utfordret særlig mediene til å gjøre jobben sin.

– Vi ser hvilken kraft mediene har hatt i MeToo-saken. Jeg vil at de nå skal sette sårbare barns situasjon på dagsorden.

Bejer-Engh forteller at hun har lært mye av 22-juli saken.

– Jeg vet hvordan medier jobber. Jeg er blitt enda mer uredd enn før. Det har trykket i den saken lært meg, legger tobarnsmoren til.

I et intervju med Aftenposten i fjor sommer sa Inga Bejer Engh at hun savner fortsatt politikere som tør å ta upopulære valg.

– Det er underlig at det ikke har vært mer politisk diskutert hva vi gjør for å verne barna i Norge mot vold og omsorgssvikt, for det skjer hver dag. sa hun til avisen.

Sårbare grupper, mener hun, forsømmes av det norske samfunnet.

Imponerende CV

Inga Bejer Engh er jurist og har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett.

I tillegg har hun tolv år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter, og nå kommer hun fra en stilling som tingrettsdommer i Oslo tingrett hvor hun har vært siden 2014.

Fakta om tidligere barneombud Målfrid Grude Flekkøy, 1981 til 1989 * Trond-Viggo Torgersen, 1989 til 1995 * Trond Waage, 1996 til 2004 * Reidar Hjermann, 2004 til 2008 * Knut Haanes, fungerende ombud 2008 (etter at Ida Hjort Kraby, som var utnevnt til nytt ombud, trakk seg før tiltredelsen) * Reidar Hjermann (gjenutnevnt), fra 2008 til 2012 * Anne Lindboe, fra 2012 til 2018 Kilde: NTB

Mange gode kandidater

Blant de 67 søkerne til den ettertraktede jobben var det 48 kvinner og 19 menn.

En av søkerne var 47 år gamle tingrettsdommer Inga Bejer Engh, som altså var aktor i 22. juli-saken.

Abeids- og sosialminister Statsråd Anniken Hauglie (H) presenterte det nye barneombudet på en pressekonferanse.

– Det har vært en grundig rekrutteringsprosess. Det var mange kompetente, gode søkere og hard konkurranse, sier settestatsråd Haugli til pressen.

– Det er en gllede for meg å presentere Inga Bejer Engh som nytt barneombud. Hun har en bakgrunn som gjør henne veldig godt skikket til denne stillingen og jeg føler meg helt sikker på at vi har rekruttert den aller beste kandidaten, legger hun til.

Flere kjente navn på søkerlisten

På søkerlisten var også tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen (53). Andre søkere er landets første mobbeombud Bodil J. Houg (47), kjent barneadvokat, Cecilia Dinardi og utenriksminister Ine Eriksen Søreides mann Øystein Eriksen Søreide. Han var tidligere byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, men har vært bydelsdirektør i Grorud siden 2016.

Etter det NTB får opplyst fra regjeringskilder var Eriksen Søreide ikke blant de tre kandidatene til jobben som i april ble intervjuet av et barnepanel.

Eriksen Søreide er gift med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som er nær venninne av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), og hun har derfor erklært seg inhabil. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble oppnevnt som settestatsråd i sakens anledning.

Barneombudet er både et kontor og en person. Dagens barneombud, Anne Lindboe, ble utnevnt til stillingen i 2012 av daværende statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og går av i år etter seks år i jobben.

Barneombudets oppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Barneombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).