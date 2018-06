Tre menn feilaktig fengslet grunnet kommafeil

NTB

Publisert: 06.06.18 19:02 Oppdatert: 06.06.18 19:19

INNENRIKS 2018-06-06T17:02:52Z

Tre rumenske menn satt fengslet i 15 dager i Oslo på feil grunnlag. De ble siktet for å ha sendt 700.000 kroner til Romania. Det var egentlig 7000,00 kroner.

Mennene i 20-årene kom til Norge kort tid før de ble pågrepet av politiet 22. mai. De ble varetektsfengslet og siktet for grovt heleri. Alle tre ble løslatt tirsdag og siktelsene mot dem er henlagt.

– Det stemmer. Det har fått store konsekvenser for de tre mennene og det syns vi er veldig beklagelig, sier politiadvokat Kai-Gunnar Nygård ved Oslo politidistrikt til NRK .

Mennene ble arrestert mens de var i ferd med å sette opp et koppespill i Oslo sentrum. Spillet regnes som ulovlig.

Etter pågripelsen mente politiet at de hadde overført store pengebeløp til Romania og at pengene stammet fra ulovlig aktivitet. To av dem ble siktet for grovt heleri, mens den tredje ble siktet for heleri fordi hans pengeoverføring var av et mindre beløp.

Ifølge valutaregisteret overførte de hver for seg 435.000 kroner, 241.000 kroner og 47.500 kroner. Tirsdag oppdaget politiet at dette var en kommafeil, der hvert beløp hadde fått to nuller for mye. De riktige beløpene var altså 4.350 kroner, 2.410 kroner og 475 kroner.

Feilen ble nevnt av en av de siktede i fengslingsmøtet. Dette ble han ikke trodd på, men hans forsvarer krevde at politiet la fram mer dokumentasjon.

Dagen etter fengslingen sendte advokat Jørgen Løvdal brev der han presiserte hvilke ytterligere etterforskningssteg han krevde. Mennene vil søke om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

– Politiet har ettergått dette og sett at det var en kommafeil. Konsekvensen var at de tre ble sluppet ut umiddelbart i går, sier Nygård.

Han understreker at de beklager dette overfor de tre, og at feilen ettergås for å få klarhet i hva som gikk galt.