PRIDE-PARADEN: Frida Fis (eller Christian Haugen, som han heter til vanlig) og kompisen Kheztity (Jostein) klare for Pride-paraden i Bergen. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende

Søviknes-rådgiver i full drag på Bergen Pride

Publisert: 10.06.18 20:34 Oppdatert: 10.06.18 21:37

Rundt 20.000 samlet seg for å feire Regnbuedagene i Bergen. Olje- og energiministerens politiske rådgiver, Christian Haugen, stilte lørdag opp i full drag i Pride-paraden.

– Det var helt nydelig stemning på Pride i Bergen , sier Christian Haugen til VG.

Regnbuedagene i Bergen er blitt den nest største Pride-festivalen i Norge, kun slått av Oslo. Arrangementet varer i syv dager, men paraden gjør lørdagen til den desidert største festen.

I anledning Pride-paraden kastet Haugen dressen til fordel for en gullpaljettkjole og høye hæler. Det er fjerde gang Haugen stiller i full drag under Pride i Bergen.

– Jeg stiller jo opp fordi jeg synes det er gøy, og for å vise støtte til at kjærlighet er for alle. Men også det politiske i det: Å vise at det er stor takhøyde for alle slags folk også i FrP, sier han.

Slik ser Haugen ut på jobb i departementet. Privat

Navnevalget «Frida Fis» kommer av en intern spør mellom Haugen og kompisen Jostein, som kaller seg ChezTity i drag. Det er også Jostein som har stått for Haugens sminke, hår og antrekk.

Haugen forteller at det tok flere timer å bli Frida Fis.

– Jostein og jeg begynte med sminke klokken åtte om morgenen. Jeg har et ansikt som er forferdelig å få feminint. Det må flere lag med sminke til, og lim-spray for at sminken skal holde seg. Så er det mange lag med strømper og hold-in, og høye hæler. Det gjør forferdelig vondt, forteller haugen.

Første gang Haugen gikk i drag i paraden måtte han ha hjelp fra statsminister Erna Solberg med å holde seg på beina på Bergens brostein.

Mellom 15 000 og 20 000 deltagere

– Det er helt fantastisk at politikere kan gjøre det helt fritt og offentlig, uten å trenge å være redd. At de kan uttrykke seg som de vil, sier en overveldet paradeansvarlig for Bergen Pride, Victoria Løvheim. Hun mener det sender et viktig signal til unge om at det er greit å være annerledes, og å se menn i kjoler.

Løvheim anslår at det har vært mellom 15.000 og 20.000 i årets Pride-parade. Det vil si nesten en dobling fra fjoråret, noe Løvheim mener viser hvor langt Bergen har kommet på bare et par år.









POLITISK MANGFOLD: Det var også stort politisk mangfold i Pride-paraden. Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland (H), nåværende ordfører i Bergen Marte Mjøs Pedersen (Ap) og bystyremedlem Marte J. Monstad (FrP) og stortingsrepresentant Silje hjemdal (FrP). Privat

Terje Søviknes skal gå i Oslo

Haugen forteller at han har fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Man smiler bare fra øre til øre. Jeg blir helt rørt over alle som kommer bort og vil ta selfies. Det er ikke hver dag jeg får så mange komplimenter, ler Haugen.

Haugen forteller at Søviknes skal gå i årets Pride-parade i Oslo.

– Kommer han også til å stille i full drag?

– Haha, nei, det tror jeg ikke. Men jeg har sett ham i drag, det så veldig bra ut, ler Haugen.