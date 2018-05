I STREIK: NRKs streikeleder Jarle Roheim Håkonsen holder apell 18. Mai. Journalister demonstrerte mot streikebryteri på Marienlyst. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Halvparten av 18-44-åringene savner ikke NRK «i det hele tatt»

NTB

Publisert: 23.05.18 08:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-23T06:58:37Z

Store deler av befolkningen sier de ikke savner nyheter og programmer fra de streikende i NRK. Og ingen savner NRK mindre enn Frp-velgerne.

En undersøkelse InFact har gjort for Medier24 , viser at 34 prosent ikke savner NRK «i det hele tatt» under streiken. Samtidig sier 18 prosent at de savner NRKs tilbud «svært mye».

Kun 9,7 prosent av dem som ville ha stemt Frp om det var stortingsvalg i morgen, savner NRK «svært mye». Samtidig sier 70,8 prosent av Frp-velgerne at de ikke har savnet NRK «i det hele tatt» under streiken.

– Frp er et parti som tidligere har gått til valg på å oppheve lisensen, så det er ikke så overraskende, sier fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK.

Undersøkelsen viser videre at 50,6 prosent av 18-29-åringene og 47,1 prosent av 30-44-åringene ikke har savnet NRKs programmer, nyheter og andre tilbud «i det hele tatt».

Lillelien er ikke overrasket over at det er de yngste mediebrukerne som savner NRK minst.

– Dette er også de gruppene hvor det er minst lojalitet til norske medier generelt, det er helt i tråd med alle andre undersøkelser vi har sett tidligere, sier han.

BI-professor Morten Kinander mener tallene er dramatiske.

– Det er verre for NRK enn det jeg hadde trodd, sier han til Medier24.

Kinander gikk nylig ut i Aftenposten med påstanden om at streiken ville vise at folk klarte seg uten NRK.

Undersøkelsen ble gjennomført av InFact 21. mai. Det ble gjort 1.012 telefonintervjuer i et landsrepresentativt utvalg.

Denne artikkelen handler om NRK

Streik