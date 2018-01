ARRESTERT: Denne amerikanske bulldogen ble tatt i forvaring av politiet da saken ble rullet opp i 2015. Men den forsvant sammen med tre andre av samme type under et innbrudd på kennelen den sto på. Foto: Politiet

Tiltale: Slapp kamphunder løs på grevlinger, kaniner og katter

Publisert: 15.01.18 22:39

Hjelpeløse katter, grevlinger og kaniner skal ha blitt ofre for de aggressive kamphundene. Tirsdag starter straffesaken etter at Økokrim har tatt ut tiltale mot seks personer.

De to med flest tiltaltpunkter er 30 og 36 år år gamle og er blant annet tiltalt for grovt brudd på dyrevelferdslovens bestemmelser om forsvarlig avliving, for å ha hensatt dyrene i en hjelpeløs tilstand og for lovstridig jakt med bruk av kamphunder.

Den brutale kampen mellom trente kamphunder og hjelpeløse byttedyr skal ha vært en del av en systematisk opptrening og utvelgelse av hunder til å bli såkalte hetsende hunder – eller «catch dogs».

De regisserte angrepene skal ha skjedd med bruk av hunder av typen Patterdale terrier, Jack Russel-terrier og amerikansk bulldog, og ofrene har være katter, tamrotter, kaniner og grevlinger som er fanget og plassert i innhegning, mener Økokrim, som har tatt ut tiltalen.

Formålet har vært at hundene skulle angripe og bite i hjel dyrene eller bite seg fast og holde dyrene til tiltalte foretok avliving med kniv eller annet redskap. Avlivingen skal ha skjedd på en måte som medførte unødvendig dødsangst og store og smertefulle påkjenninger, mener Økokrim.

Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er begrenset til tre års fengsel. Det er avsatt hele åtte uker til straffesaken, som tar til i Kongsberg og Eiker Tingrett tirsdag.

Politiet har skaffet seg en god del bilde og video av kampene, som kommer til å bli lagt fram i retten som bevis, bekrefter statsadvokat Inge Svae-Grotlie, som er aktor i saken.

Opprinnelig var de siktede omfattet av den såkalte mafia-paragrafen, som gir forhøyet stafferamme ved kriminalitet bygget på samarbeid. Slik siktelsen nå er utformet, er imidlertid denne delen tatt bort.

Den lyssky kamphundsporten skal ha holdt på i en årrekke, og tiltalen omfatter flere konkrete hendelser:

Oktober 2013: Avliving av grevling med bruk av terriere

April 2014: Avliving av kanin og stokkand ved bruk av bulldoger

Juli 2014: Slipp av terrier på katt i nettingbur

Oktober 2014: Avliving av kanin med bulldoger

November 2014: Slipp av kanin i kasse med hunder

Desember 2014: Avliving av tamrotter ved bruk av terriere eller bulldog

Januar 2015: Avliving av grevling ved bruk av bulldog eller andre hunder

30-åringen skal også ifølge tiltalen reist med flere kamphunder til Frankrike, for å slippe dem løs som jakthunder under organisert villsvinjakt. To av hundene ble alvorlig skadet, men i stedet for å ta dem under tilsyn og behandling straks, transporterte han dem i to døgn til Norge, hvor den ene måtte amputere et ben.

Ansatt ved dyreklinikk

En av de tiltalte har vært ansatt ved en dyreklinikk, og hun er tiltalt for å ha skaffet til veie en ID-chip med et ferdig signert hundepass, som ble brukt til å innføre en hund til Norge uten helsesjekk og vaksinekontroll.

Advokat Hilde Marie Ims ved Furuholmen Dietrichson advokatkontor forsvarer 36-åringen i retten. Hun sier at han erkjenner straffskyld for deler av tiltalen, men at han også avviser andre deler.

– Dette har vært en stor påkjenning for min klient. Dette bunner i en genuin hundeinteresse, og mye av tilværelsen hans har falt bort ved at han ble fratatt sine ti hunder. En del av tiltalen kommer også etter vår mening inn under det som omfattes av lovlig jakt i Norge, sier hun.

