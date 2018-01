HOVEDSTADEN: Et oversiktsbilde av Alger, hovedstaden i Algerie, tatt i november i fjor. Foto: ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

UD varslet om at tidligere Syria-farer fra Norge er fengslet i Algerie

Erlend Ofte Arntsen Journalist

Publisert: 22.01.18 12:37

INNENRIKS 2018-01-22T11:37:45Z

En norsk borger i 20-årene skal være fengslet i Algerie. Mannen var en kortere periode i Syria for fem år siden.

– Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Algerie , skriver Frode Overland Andersen, kommunikasjonsdirektør i Utenriksdepartementet (UD), i en e-post til VG.

Ifølge VGs opplysninger skal arrestasjonen av norsk-algereren ha skjedd i fjor høst. Bekjente av ham er meget bekymret for situasjonen.

Vært i Syria

Den norske statsborgeren var i slutten av tenårene da han ble en del av den første bølgen av unge menn fra Norge som høsten 2012 reiste for å slutte seg til opprøret i Syria .

Dette var kun måneder etter at det hadde blitt erklært borgerkrig i landet og før terrorgruppen som i dag heter Den islamske staten (IS) hadde meldt sin tilstedeværelse i Syria.

I norsk offentlighet pågikk det høsten 2012 en debatt (ekstern lenke) om de reisende var «idealister» eller «ekstremister». Mange av de reisende sluttet seg imidlertid til grupperingen Jabhat al-Nusra , som var al-Qaidas gren i Syria på dette tidspunktet.

Deltakelse i en terrororganisasjon ble imidlertid ikke kriminalisert i Norge før i juni 2013.

Kom hjem etter kort tid

Mannen som nå er fengslet i Algerie kom tilbake fra Syria etter noen få måneder i 2012.

– Han trengte oppfølging da han kom hjem, støtte til å komme seg på rett kjøl, sier en bekjent, som beskriver mannen i 20-årene som lite religiøs både før og etter den korte Syria-reisen.

– Han fulgte bare strømmen og reiste. Mitt inntrykk er at han ikke ble tatt alvorlig der nede, sier den bekjente.

VG er ikke kjent med at mannens navn har dukket opp når PST har lagt frem bevis for retten i straffesaker mot andre fremmedkrigere, og kilder i det islamistiske miljøet forteller at han unngikk dem etter returen fra Syria i 2012.

UD: Utfordrende å få tilgang

– Hva konkret gjør UD for å gi mannen bistand og sikre at at hans rettigheter blir ivaretatt?

– Vi arbeider med å få bekreftet opplysningene og eventuell tilgang til å besøke den fengslede nordmannen, svarer Andersen i UD.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren har UD foreløpig ikke fått bekreftet opplysningene fra algeriske myndigheter.

– Utenrikstjenesten erfarer utfordringer i sin bistand til norske borgere som returnerer til en region/land de har opprinnelse fra, og blir fengslet der. Dette kan medføre at norske myndigheter ikke blir gjort kjent med fengslinger, eller får begrenset tilgang til vedkommende, forklarer Andersen.

Norsk-algereren kom til Norge med sin familie i løpet av første halvdel av 2000-tallet. Bakgrunnen for at norsk-algereren reiste til sitt opprinnelsesland i fjor høst er ikke kjent for VG.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar til denne saken fra familien til norsk-algereren.

VG har også vært i kontakt med Algeries ambassade i Norge, som ikke hadde en kommentar til saken på nåværende tidspunkt.