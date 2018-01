REKORDJENTENE: De fire jentene i Rowegians satte norgesrekord da de kom i mål sent fredag kveld norsk tid. I 37 døgn har de deltatt i konkurransen Talisker Whisky Atlantic Challenge på Atlanterhavet. Foto: Ben Duffy / Talisker Whisky Atlantic Challenge

Rowegians er Europas raskeste kvinner over Atlanteren

Publisert: 20.01.18 07:50

INNENRIKS 2018-01-20T06:50:18Z

Det norske kvinnerolaget Rowegians rodde i land på øya Antigua i dag etter 36 døgn i båt på Atlanterhavet.

– Det er vemodig at eventyret er slutt. Vi har forberedt oss til dette i to år, forteller Camilla Bull, en av jentene på rolaget, til VG.

Rowegians nådde Antigua fredag kveld 21.58 norsk tid, etter å ha tilbakelagt 2632 nautiske mil siden 14. desember i fjor. Med det har jentene satt opp til flere nye rekorder.

– Vi har ikke snakket om annet de siste fire dagene: enn å komme til Antigua og endelig få sove sammenhengende i en seng, og endelig få se mennesker igjen etter over 36 døgn med kun hverandre, sier Bull.

– De blir da det raskeste norske laget noensinne, det raskeste skandinaviske laget, de raskeste europeiske kvinnene og de nest raskeste kvinnene i verden, forteller Rowegians pressekontakt, Viola Myrann.

Hun forklarer at de har i gjennomsnitt ligget på mellom 2,5 og 3 knop,

– De har rodd mellom 60 til 100 nautiske mil hver dag, sier hun.

Rowegians består av kaptein Sophie Stabell, Hege Svendsberget, Cornelia Bull og Camilla Bull. De fire jentene, som alle er i 20-årene, er de første norske damene til å ro over Atlanteren.

De norske jentene ble det åttende laget i mål. Det britiske herrelaget «The four oarsmen» var først i mål, etter snaue 30 døgn på havet.

– Vi visste ikke hva som ventet oss, men da vi ankom Antigua var det over 100 mennesker som møtte oss. Å møte alle kjente og endelig få bena på fast grunn føltes som å vinne OL-gull, forteller Bull.

Slår norgesrekorden

Jentene startet på den 5.500 kilometer lange reisen 14. desember i fjor og kom i havn 36 døgn etter at de reiste fra Kanariøyene.

De slår med det den tidligere norske rekorden med 22 dager. Den gamle norske rekorden på 59 døgn, satt av et herrelag.

– Vi hadde som mål å slå den gamle rekorden. Etter hvert skjønte vi også at dette gikk veldig godt, og vi begynte å se muligheten for å bli det beste kvinnelaget også. Men et kinesisk lag, Kung Fu Cha Cha, var enda bedre forberedt, sier Camilla Bull.

Rowegians er blant 26 lag som deltar i det store roregattaen, Talisker Whisky Atlantic Challenge. Regattaen går over Atlanteren fra Kanariøyene til Antigua.

De er ett av tre kvinnelag som deltar i rokonkurransen, og det andre damelaget som rodde i havn i Antigua.

Det siste døgnet var tøft, forteller Bull fra Antigua.

– Vi har stort sett hatt gode forhold, men det siste fem dagene var det lite vind og masse ulike strømninger i havet, sier hun.

Lite roerfaring

Av de 26 lagene ble fem lag, av ulike årsaker, nødt til å trekke seg fra konkurransen. Flere har veltet og noen har hatt andre tekniske problemer.

– Det var aldri et alternativ for oss å gi opp. Det var et eventyr, og vi var mest opptatt av å gjøre dette sammen, ikke så mye om konkurransen. sier Bull.

Ingen av jentene på Rowegians hadde særlig med roerfaring før roregattet. Laget har hatt veldig mye fokus på mental trening og leide inn olympisk sølvmedalist i svømming, Sara Isakovic, som coach i mental trening.

Viola Myrann forteller at ingen av jentene har slitt med helsen i løpet av konkurransen, annet enn litt sjøsyke de første dagene.

– Jeg tror nok de var litt svimle da de gikk i land, etter så lenge på havet. Men det er nok godt å kunne gå litt mer enn fem meter igjen, sier Myrann.