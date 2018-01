UNDER OVERVÅKNING: Før den drapssiktede kvinnen ble pågrepet, hadde politiet spanet på henne over lengre tid, samt brukt undercover-agenter for å tilegne seg informasjon om drapssaken. Foto: Ådne Husby Sandnes, VG

Dobbeltdrapssiktet syvbarnsmor: Hevder hun avslørte politiets undercover-agenter

KRISTIANSAND (VG) I lang tid drev politiet en skjult etterforskning mot syvbarnsmoren. Kvinnen selv hevder hun avslørte politiets undercover-operasjon etter å ha sett en reklameplakat for Politihøgskolen.

I oktober skrev VG at politiet under etterforskningen av dobbeltdrapssaken i Kristiansand brukte undercover-agenter.

Flere politifolk under dekke infiltrerte livet til den 42 år gamle kvinnen i håp om å tilegne seg opplysninger om det de nå mener er et dobbeltdrap.

Ifølge VGs opplysninger møtte undercover-agentene kvinnen flere ganger ved ulike anledninger.

Kvinnen er siktet for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014. Nylig var retten enig med politiet i at mistanken mot kvinnen er sterk. Selv nekter kvinnen straffskyld for drap.

Etter å ha vært innlagt til tvungen observasjon ved Sørlandet sykehus, ble kvinnen på ny varetektsfengslet 17. januar. Denne avgjørelsen vil bli anket, opplyser kvinnens forsvarer, Olav Sylte.

– Invitert på hotell

VG møtte kvinnen på Sørlandet sykehus i romjulen.

I intervjuet fortalte hun om oppveksten med faren, forholdet til Hagel Pedersen og lengselen etter barna.

Hun ønsker ikke å forklare seg for politiet fordi hun ikke stoler på offentlige myndigheter.

Men hun fortalte også om politiets undercover-operasjon, som hun hevder at hun avslørte.

En dag skal det ha ligger en invitasjon i postkassen til kvinnen.

Ifølge kvinnen sto det på invitasjonen at hun hadde muligheten til å vinne en designerveske hvis hun møtte opp på et arrangement på Hotell Norge i Kristiansand.

Syvbarnsmoren forteller at hun troppet opp på hotellet.

– Der satt det fire damer rundt et bord. Jeg fikk mange merkelige spørsmål, sier den 42-åringen.

«Der var du, ja»

Hun forteller at det satt to kvinner på hver side av henne.

– De fant jeg fort ut at var politidamer, sier kvinnen.

Hun forteller at hun en stund etter dette arrangementet hadde et ærend på politihuset i Kristiansand.

Der skal hun ha sett en reklameplakat for Politihøgskolen, og hun hevder at en av kvinnene hun hadde møtt på hotellet, var avbildet i full politiuniform på plakaten.

– Jeg registrerte «der var du, ja», sier kvinnen, som forteller at hun møtte de samme personene flere ganger.

Taus overfor politiet

Kvinnen har nektet å forklare seg for politiet, men sier hun vurderer å gjøre dette etter hvert som hun har fått større innsyn i saken.

Politiadvokat Ragnhild Helgesen sier hun ikke vil kommentere de metodene politiet har brukt i etterforskningen av drapssaken.

– Hva tenker du om at kvinnen hevder å ha avslørt undercover-agentene?

– Dette er noe hun ikke har sagt til politiet, så det har jeg ingen kommentar til, sier politiadvokat Ragnhild Helgesen.

– Ettersom hun hevder å ha avslørt agentene, vil du anse politiets undercover-arbeid som vellykket?

– Det spørsmålet vet jeg ikke helt om jeg har noen kommentar til. At hun sier hun har avslørt agentene er en påstand som hun ikke har forklart til politiet. Mitt synspunkt er at jeg ikke kan kommentere ting som siktede bare har forklart seg om til mediene. Hvis jeg skal gjøre noen vurderinger av hva hun har forklart, så må det være om ting hun har forklart til politiet, sier Helgesen.