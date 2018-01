FENGSLET: Frode Berg er for tiden fengslet i Russland. Foto: Mortensen, Terje

Frode Bergs støttespillere ber om kirkens hjelp

Publisert: 29.01.18 23:22

Til uken skal domstolen i Moskva vurdere videre fengsling for Frode Berg. I Kirkenes håper støttespillerne til den spionanklagede nordmannen at kirken kan involvere seg i saken.

«Denne saken har opprørt et helt lokalsamfunn og representerer en betydelig utfordring for Sør-Varanger Menighet», skriver kirkeverge Wenche Jessen Dervola og prest Torbjørn Brox Webber i et brev som blant annet er sendt til Mellomkirkelig råd.

I brevet ber de om at Den norske kirke om bistand «til å løfte denne saken politisk» og et møte 2. februar. Berg har sittet fengslet i Moskva anklaget for spionasje siden desember.

Det er behov for å legge press på norske myndigheter og komme i kontakt med den russisk-ortodokse kirke, står det i brevet.

– Vi håper at andre aktører kan komme på banen for å hjelpe Berg i den situasjonen han er i nå, sier Webber, som også er sentral i Bergs støttegruppe.

Vanskelig situasjon

Berg har selv en tilknytning til kirken som leder i Sør-Varanger menighetsråd. Webber er prest og har kjent Berg siden han selv var 12 år gammel.

– Det har blitt en veldig fastlåst og vanskelig situasjon. Derfor håper vi at kirken kan komme inn i saken, sier Webber.

I brevet står det også at støttegruppen til Berg har samlet inn over 100.000 kroner til besøkstjenester og juridisk bistand som det offentlige ikke dekker.

«Det vil i tillegg være behov for en kirkelig tjeneste som kan fungere mer permanent. Vi ønsker å diskutere med dere hvordan en slik kirkelig besøkstjeneste kan innrettes på en hensiktsmessig måte», står det videre.

VG har vært i kontakt med generalsekretær Berig Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Hagøy ønsker ikke å kommentere.

Mellomkirkelig råds oppgave er å samordne og fremme kontakt mellom kirken i Norge og utenlandske kirker.

Nytt fengslingsmøte

Tidligere i januar ble fengslingsvilkårene mot Berg prøvd i Moskvas byrett, men han ble ikke løslatt. Russiske myndigheter mener nordmannen har bidratt til spionasje mot den russiske marinen.

Retten ga dem medhold i at Berg fremdeles kan holdes fengslet. Nordmannen ble pågrepet 5. desember 2017 og hadde 3000 euro på seg. Han sier han fikk pengene av nordmenn.

– Jeg er tatt for noe jeg ikke har gjort, sa Berg til NRK under fengslingsmøtet.

Berg skal møte sin russiske advokat Ilya Novikov på tirsdag, før det blir et nytt fengslingsmøte senere i uken.