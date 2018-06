FORSVARER SEG: Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen mener at leger også håver inn penger på sine tjenester, og at norsk helsevesen bør ha nok med å feie for sin egen dør. Foto: Nicolai Prebensen

Mirakelpredikanten slår tilbake mot kirken: – De tar betalt for begravelser

Publisert: 18.06.18 08:22

Biskop Helga Byfuglien kritiserer mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen for å ta minuttpris for forbønn. I en e-post til VG slår han tilbake: – Den som benytter seg av en tjeneste, bør også være den som betaler for tjenesten og ikke legge byrden på andre.

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen svarer dette på kritikken fra biskop Helga Byfuglien:

«Teletorg er en frivillig ordning. Når man hører at det koster 14 kroner minuttet fra man får svar, kan man legge på og ta kontakt med meg på annen måte - uten å måtte betale (møter, brev og e-post). Kirken tar betalt for begravelser. Da må man jo kunne si at det er hjerterått mot de sørgende?

Byfuglien sitter i glasshus: Hvem er det som betaler prester når de ber for syke? Det må vi skattebetalere betale, både friske og syke, enten de tror på mirakler eller ikke. I fjor fikk vi inn 2,6 millioner på teletorget. Vi har 3 1/2 stilling på å ta imot telefoner og å svare på henvendelsene. I fjor sendte vi ut ca 177.000 brev. Utgiftene i forbindelse med teletorgtjenesten kom da på rundt fire millioner kroner. Isolert sett «tapte» vi på teletorg-tjenesten. Den som benytter seg av en tjeneste, bør også være den som betaler for tjenesten og ikke legge byrden på andre. Mange vil nyte, men få vil yte. Teletorg er en moderne måte å ta opp kollekt på.

Mirakelpredikantene * I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet. * VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig. * Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene. * Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

– Jeg er ikke Gud

Byfuglien er kritisk til at folk trekkes mot én person. Å ha en tjeneste innebærer at folk oppsøker Guds tjener. Det er helt i tråd med Bibelen: Folk kom til apostelen Peter, Paulus, Stefanus, Filip osv. Når Gud gir gaver og tjenester, vil det automatisk dra folk til den personen som har mirakler i kjølvannet av sin tjeneste. Jeg har ikke hørt noen biskoper eller prester kritisere for eksempel Snåsamannen for at mange oppsøker ham.

Jeg er 70 år og arbeider 70-timers uke. Møtene mine pleier å vare 13-14 timer, og varer til langt på natt. Å hevde at jeg er en som kynisk utnytter syke, faller på sin egen urimelighet. Jeg tar god tid med den enkelte, men jeg er ikke Gud og kan heller ikke love helbredelse.

– Folk går skuffet ut fra legekontorene

Byfuglien påpeker at noen kan bli skuffet og bitre hvis de ikke blir helbredet. Det kan forekomme, men jeg gir alltid håp og ber dem ta kontakt igjen. Mange har blitt helbredet etter mange forbønner. Skal man slutte å be for syke for å sikre seg at ikke noen blir skuffet? Merkelig argumentasjon. Folk går skuffet ut fra legekontorene, og på sykehusene dør mange. Undersøkelser viser at flere tusen dør hvert år pga. av feilmedisinering og feilbehandlinger ved norske sykehus. Rundt 15.000 får årlig alvorlige bivirkninger av medisiner og behandlinger. Her er det mange dypt skuffede mennesker. Og leger håver inn penger på sine tjenester. Norsk helsevesen bør ha nok med å feie for sin egen dør.

Mange tusen er blitt helbredet i min tjeneste, og er glade og takknemlige for at de tok kontakt. Mange av disse kan man lese om på vår hjemmeside. Det er ikke jeg som kontakter dem, det er de som tar kontakt med meg .»

Byfuglien har blitt forelagt Pedersens tilsvar, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.