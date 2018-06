BRENNER: Alle nødetatene er på stedet etter at det startet å brenne i en søppelbil like før klokken 15 i Mikael Hertzbergsvei på Kjelsås i Oslo. Foto: Therese Alice Sanne

Kraftig brann i søppelbil og hus i Oslo

Publisert: 26.06.18 17:21

INNENRIKS 2018-06-26T15:21:15Z

Et hus og en garasje står i full fyr etter at det brøt ut brann i en søppelbil på Kjelsås i Oslo. Huset kommer til å bli totalskadet, sier operasjonslederen.

Alle nødetatene er på stedet etter at det startet å brenne i en søppelbil like før klokken 15 tirsdag.

Brannen spredte seg til et hus og en garasje i Mikael Hertzbergsvei på Kjelsås i Oslo .

– Det er en kraftig brann. Vi fikk først melding om brann i en gassdreven søppelbil. Den står i full fyr. Det har spredd seg til en enebolig, som det også brenner kraftig i. Huset kommer til å bli totalskadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

En motorsykkel ble reddet ut av garasjen. Brannen spredte seg også til naboens bil som har blitt totalskadet.

Ingen spredningsfare

Det er per nå ingen fare for å spredning til andre bygg, men Stokkli forklarer at Mikael Hertzbergsvei kommer til å være stengt i en god tid fremover. Beboere bes derfor om å parkere i sidegatene og gå hjem.

Det er mye røyk i området og politiet ber beboere om å lukke vinduene.

– Brannvesenet driver nå og slukker brann i både hus, garasje og søppelbil. Brannen spredte seg også til naboen sin bil, som er totalt utbrent, sier Stokkli.

To personer i søppelbilen er lettere skadet og tatt hånd om av ambulanse. Ved 15.30-tiden melder politiet at det fortsatt brenner kraftig, og at en gressbrann utviklet seg.

– Den gressbrannen er slukket og vi har plassert politi og brannvesen rundt omkring for å passe på at det ikke begynner å brenne i gresset igjen. Det er ganske tørt i gresset nå.

Politiet har snakket med personene som bor i huset, de var ikke hjemme da brannen brøt ut og har heller ikke pådratt seg noen skader.

Brann i skur og garasje

Like etter klokken 16 brøt det ut en annen brann i Ingebrigt Andersensvei i Oslo.

– Det brenner kraftig i et skur og en garasje. Brannvesenet er på stedet og har startet slukkingen.

Stokkli forteller at det er mye røyk i området, men at det per nå ikke er fare for spredning.