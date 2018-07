BEGRAVELSE: Tidligere Sp-leder Johan J. Jakobsen ble bisatt i Bærum i dag. Foto: Brian Cliff Olguin/VG

Tidligere Sp-leder Johan J. Jakobsen bisatt: – Kommer til å savne ham veldig

Publisert: 11.07.18 12:15 Oppdatert: 11.07.18 13:00

HASLUM (VG) Sp-veteranen døde i sommer etter lengre tids sykeleie. Anne Enger sier hun opplevde Johan J. Jakobsen som et sikkerhetsnett.

Jakobsen hadde hele 28 år og 19 dagers ansiennitet som stortingsrepresentant. Da den tidligere Sp-lederen onsdag ble bisatt i Bærum, var det med en solid hyllest fra sine partifeller.

Sp-veteran Anne Enger, som tok over som partileder etter Jakobsen i 1991, beskriver den avdøde lederen som en stor støtte da de sto fremst i EU-kampen på 90-tallet.

– Han var en stor politiker, og jeg er svært takknemlig for den rollen han tok da jeg var ny. Han var på mange måter et sikkerhetsnett for meg, og vi samarbeidet i gode og mindre gode tider. Men mest i gode tider, blant annet under EU-saken, sier hun til VG.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad holdt minnetalen på vegne av partiet.

– Han var et veldig varmt menneske og en jordnær politiker, sier Arnstad.

– Han loset blant annet partiet inn i Høyre- og KrF-regjeringen på 80-tallet, han var veldig sentral under EU-kampen, han beredte grunnen for sentrumsregjeringen og bygget bro over til den rødgrønne regjeringen i 2005. Han har med andre ord vært sentral i mange av de store politiske tingene som skjedde de siste tre tiårene, sier Arnstad til VG.

Hun forteller at den tidligere Sp-lederen også har betydd mye for henne personlig.

– Han var veldig støttende og oppmuntret meg bestandig, sier Arnstad.

Jakobsen var Sp-leder fra 1979 og 1991, mellom Gunnar Stålsett og Anne Enger. Han var samferdselsminister i Kåre Willochs regjering på 80-tallet, og deretter kommunalminister i Syse-regjeringen.

– Sto nær sjelen i Senterpartiet

– Vi var veldig nære, både i politikken og på et personlig plan, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, til VG.

– Vi ble jo kalt politikkens Knoll og Tott. Vi samarbeidet tett, ikke minst for å bygge opp Sentrum som et alternativ i norsk politikk. Jeg kommer til å savne ham veldig, sier Bondevik.

Gunnar Stålsett, eks-biskop og partileder før Jakobsen, beskriver han som en person som var preget av tro på fremtiden.

– Han var en som som sto så nær sjelen i Senterpartiet som man kan komme. Han representerte de grunnleggende verdiene. Han hadde sans for de tunge sider ved historien, men var også preget av fremtidstro, sier han til VG.