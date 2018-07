1 av 4 SLUKNINGSARBEID: Ved Elgsjø på Notodden jobber sivilforsvaret iherdig med å slukke skogbrann. Helge Mikalsen

Kaller inn flere helikopter for å bekjempe skogbranner

Publisert: 12.07.18 20:04 Oppdatert: 12.07.18 22:51

INNENRIKS 2018-07-12T18:04:51Z

ELGSJØ (VG) Beredskapsmyndighetene kaller inn flere helikopter for å bistå i slukningsarbeidet etter at over 100 skogbranner brøt ut torsdag.

Et kraftig tordenvær har torsdag ført til over 100 skogbranner fordelt på Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark. Operativ leder i Vestviken 110-sentral Espen Thomassen sier til VG at siden det sommeren har vært så tørr, antenner nesten hvert eneste lynnedslag brann.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kaller nå inn flere helikopter for å bistå med slukkingen.

– Vi må holde på med etterslokking til vi blir avløst, sier John Einar Oterholt, som er ansvarlig for å delegere sivilforsvaret på stedet, til VG.

Han står i furuskogen nær Elgsjø i Notodden kommune. Det er varmt, klamt og tørt.

Bakken er svart, og stadig ulmer det i brannen. En gang i blant kan man se åpne flammer.

Noen har tøystykker foran munnen for å slippe å puste inn røyken. Alle løper i skytteltrafikk mellom brannområdet og vannhullet de har gravd i ei nærliggende myr.

Krevende dag

Anne Pedersen i DSB sier til VG at det har vært en krevende dag og at uværet har vært en utfordring.

– Når lynet går over kan helikoptrene opp å fly og nå har vi økt bemanningen fra elleve til 16 helikopter som er i beredskap, hvorav fem er i innsats, opplyser Pedersen like før klokken 19 torsdag kveld.

Vanligvis har DSB kun ett skogbrannhelikopter i beredskap. Torsdag er 16 skogbrannhelikoptre klare til å rykke ut. På grunn av den høye skogbrannfaren som er ventet å fortsette de neste dagene, vil direktoratet fortsette med å holde beredskapen oppe.

På grunn av uværet har ikke brannhelikoptre kunne fly i østre deler av Telemark og enkelte steder i Buskerud.

Oterholt er sliten og svett da VG møter han like etter klokken 21 torsdag. Han har jobbet siden klokken 17.

Han sier de er klare til å arbeide gjennom natten

– Vi har fått uvurderlig hjelp av brannhelikopteret, men det måtte lande for å overholde hviletidskravene.

Stort område

Skogbrannen nær Elgsjø dekker et område på fire hundre ganger fire hundre meter.

– Det er veldig hektisk. Brannlukta har ligget over hele kommunen. Vi mottar veldig mange telefoner, sier Jhonny Brenna i Notodden brannvesen.

Pedersen i DSB forteller at de torsdag kveld jobber med å få en oversikt over hva det behov for og at de har en god nok beredskap utover helgen og i fredag.

Hun forteller at selv om lynet slår ned i dag, kan det fortsatt by på problemer de kommende dagene.

– Ofte når det har vært sånt vær som det her og tørt så lenge, kan et lynnedslag føre til brann både to og tre dager etter at det har slått ned, så vi ser at det kan bli krevende ut helgen.

Forsvaret klar til å bistå

Pressevakt Jørgen Petersen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser til VG at de har vært i kontakt med DSB.

– DSB har vært i kontakt med oss. Vi har forklart hvilken kapasitet vi kan stille med, men de har ikke bedt om bistand.

Pedersen bekrefter at de har vært i kontakt med FOH angående muligheten for bistand, og at de har sagt seg villige og er i stand til å bistå.

– Per nå ikke ser ut som om de har behov for det. Vi har god helikopterkapasitet, noe de også kan bistå med. Det ser ut som om vi kan håndtere situasjonen, men vi må hele tiden tenke to skritt frem og hva som er det verste tilfellet som kan skje.

Hun legger til at DSB har en svært god og tett dialog med dem som leverer helikopter, slik at de kan hente inn flere hvis det blir behov for det.