BESLAG: Her er et bildet av beslaget som politiet har gjort i aksjonen. Foto: KRIPOS

Storbeslag av narkotika knyttes til Young Bloods

Publisert: 29.06.18 11:40 Oppdatert: 29.06.18 13:03

INNENRIKS 2018-06-29T09:40:04Z

Politiet har avdekket en stor innførselsåre for narkotika til Norge, som knyttes til kriminelle gjengmiljøer i Oslo. Ni personer er pågrepet.

De siste ukene har politiet gjort flere store beslag av cannabis, i en operasjon som har fått navnet «Hubris».

– Det er beslaglagt mellom 600 og 700 kilo. Det er pågrepet ni personer, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse fredag.

Tre personer ble pågrepet i Innlandet politidistrikt i forrige uke.

Denne uken er seks personer blitt pågrepet i Oslo.

Ukentlige leveranser

Politiet knytter narkosaken til det kriminelle gjengmiljøet i hovedstaden. Flere av mottagerne av cannabisen knyttes til gjengmiljøet.

VG har i en rekke artikler skrevet om den kriminelle gjengen Young Bloods som har vokst frem på Holmlia gjennom mer enn 10 år.

Leder for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet Anders Rasch Olsen, sier til VG:

– Vi antar at de forsyner Young Bloods med narkotika.

– Vi har hatt dette miljøet på Holmlia som prioritert i lang tid. Allerede fra begynnelsen av 2017, men med ytterligere spisset innsats det siste halve året, som har gitt gode resultater, sier Rasch Olsen.

– Vi har en stor interesse av å stoppe innførselen av narkotika til gjengene i Oslo, sier politimester Sjøvold.

Kripos opplyser på pressekonferansen at det har vært «ukentlige» leveranser av narkotika gjennom nettverket.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser og beslag i saken.

Bånd til Young Bloods

Oslo-politiet har samarbeidet med Kripos og politimyndigheter i andre land, og mener de har avdekket en stor og viktig innførselsåre for narkotika til Norge.

Politiet mener det har vært jevnlige leveranser over tid, og at det er innført enorme kvantum med narkotika. Hvor mye ble ikke spesifisert nærmere.

Fredag ettermiddag fremstilles fire menn for varetektsfengsling. Alle er siktet for grove narkotikaforbrytelser.

VG er kjent med at minst en av de siktede – en 25 år gammel norskmarokkaner – har tette bånd til sentrale aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods.

Politiet mener den kriminelle gjengen har tjent millioner på salg av hasj og marihuana , ifølge en hemmelig etterretningsrapport.

– Vi har konsentrert oss særlig om mottagerleddet i Oslo. Det er viktig at den cannabisen ikke kommer inn i disse gjengmiljøene vi har i Oslo, sier Sjøvold til VG.

Politimesteren vil ikke kommentere tilknytning til Young Bloods.

– Påtaleansvaret ligger hos Kripos, sier han.

To tonn hasj i Danmark

Torsdag ble to dansker varetektsfengslet i Oslo tingrett. De to er siktet for innførsel av over 100 kilo hasj til Norge.

VG får opplyst de to danskene ble tatt i operasjon Hubris.

Begge nektet straffskyld, men ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud samt full isolasjon i to uker.

Torsdag ble også en 70 år gammel danske varetektsfengslet i 4 uker av retten i Holbæk i Danmark for oppbevaring av to tonn hasj.

70-åringen er også siktet for å ha overlevert 250 kg hasj som skulle fraktes til Norge av en av de danske mennene som ble varetektsfengslet i Oslo tingrett i går.