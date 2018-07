HVERDAGSHELTINNER: Lianne Mares (32), Silje Antonsen (28) og Tanya Valkve står bak Facebook-gruppen «Omsorg Jessheim». Foto: Therese Alice Sanne

Har hjulpet hundrevis av familier i Jessheim: – Overrasket over det store behovet

Publisert: 23.07.18 14:53

JESSHEIM (VG) Tanya Valkve (45), Lianne Mares (32) og Silje Antonsen (28) har vært reddende engler for over 500 familier som har vanskeligheter med å få pengene til å strekke til.

– Vi er bare mellomleddet. Det som er hjertevarmende er den store givergleden til både privatpersoner og bedrifter i Øvre Romerike, sier Tanya.

Julen 2015 hørte hun om flere familier som ikke hadde penger til å kose seg i høytiden. Da bestemte hun seg for å gi bort et par poser med julemat til dem som måtte trenge det.

– Jeg la ut et innlegg på Facebook hvor jeg spurte om det var noen som hadde behov, og det var veldig mange som tok kontakt – både som ville gi og ha. Så da startet vi innsamling av julemat. Det var helt vilt, huset var fullt av mat, minnes hun.

Stor etterspørsel

Etter julen merket Tanya at det fortsatt var behov. Barnefamilier som hadde fått en uventet regning, hadde plutselig ikke råd til å kjøpe inn mat til helgen eller penger til en varm jakke til sønnen når kuldegradene kom snikende.

Derfor startet hun opp Facebook-gruppen «Omsorg Jessheim» slik at de som hadde mangler kunne ta kontakt, og de som var villig til å gi kunne følge med.

Etterspørselen økte, og etter hvert fikk Tanya hjelp fra Lianne Mares og Silje Antonsen.

– Jeg ble overrasket over det store behovet, men også den veldig store givergleden, sier Silje.

Nå samler de inn mat, penger, gaver, utstyr og klær.

De forteller at det er aller mest barnefamilier, men også enslige og eldre som trenger hjelp iblant.

– I 2016 var det veldig mange permitteringer og oppsigelser i området, og da var det mange som slet. De trengte rett og slett bistand til å komme seg over en kneik, sier Lianne.

– Da klarte jeg ikke å sove om natta, for det så mange som trengte hjelp, legger Tanya til.

Damene forteller at det har utviklet seg til et godt miljø hvor man spør om hjelp når man er trengende, og så hjelper de andre så fort de har mulighet.

– Vi kjenner igjen en del navn, og det er flere som leverte mat for et år siden, som nå gir mat til andre.

– Vanskelig å be om hjelp

VG har snakket med en mor i 40-årene med tre barn som ved flere anledninger har mottatt hjelp fra Omsorg Jessheim. Hun ønsker ikke å stå fram med navn av hensyn til barna, men vil gjerne skryte av innsatsen til damene.

– De gjør en fantastisk jobb. Det er alltid vanskelig å be om hjelp, men det er veldig godt når man endelig tar det skrittet, sier hun.

Hun forteller at hun er alenemamma for barna på 8, 11 og 15 år. På grunn av sykdom har ikke hun kunnet jobbet på flere år, og familien lever derfor på arbeidsavklaringspenger. Spesielt når det kommer til ferie og høytid kan det være utfordrende å få pengene til å strekke til.

– Vi har blant annet blitt invitert på lunsjer, fått billetter til Sommerland i Bø, hjelp til utstyr som sykler og skøyter, samt mat og gaver i juletider.

Hun forteller at hun er veldig takknemlig for innsatsen.

– Det er lettere å spørre dem om hjelp, enn for eksempel familie og venner, sier hun.

Tanya, Lianne og Silje opplever at flere synes at det er vanskelig å be om hjelp. Derfor er de fleste anonyme.

– Men når det først er en som trenger hjelp, tikker det ofte inn flere. Jeg tror det er fint å vite at man ikke er alene, sier Silje.

– Første gang de tar kontakt, pleier de å unnskylde seg eller forklare seg. Men det trengs ikke. Alle kan havne i en sånn situasjon, sier Lianne.

– Mange som ikke har råd til å dra på ferie

Damene forteller at det er minst 500 familier som har mottatt hjelp fra «Omsorg Jessheim». Det er aller flest forespørsler rundt høytid og ferie. I julen står de én dag på Jessheim Storsenter og samler inn gaver.

– I fjor fikk vi inn faktisk flere enn vi trengte. Så da var vi skikkelig rause, forteller trioen.

Nå har de også hjulpet familier på sommerferie.

– Vi tenkte at det var kjekt å kunne bidra litt fordi det ikke er alle som har råd til å dra på ferie. Selv om vi ikke har gitt bort sydenferie eller noe sånt, så har vi fått gitt bort tur til Dyreparken i Kristiansand, Hunderfossen, Sommerland i Bø, sier Tanya.

I tillegg har de fått god hjelp fra samarbeidspartneren i lokalsamfunnet.

– Det var en dame som ønsket å ta med sønnen ut i skogen og på fjellet på ferie. Men hun hadde ikke noe utstyr. Da fikk vi sovepose og liggeunderlag av Villmarksbutikken, og en privat giver handlet telt og sekk.

Trioen har store planer om å fortsette.

– Det er nesten et altfor stort behov for det. Så vi kan ikke slutte nå.