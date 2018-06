PÅGÅENDE SØK: Redningsmannskaper har i flere dager lett etter den savnede mannen i 20-årene. Foto: Tone M. Sørensen/Vesterålen Online

Mann forsvant i sjøen: Tre siktet for uaktsomt drap

Publisert: 21.06.18 11:09 Oppdatert: 21.06.18 12:23

INNENRIKS 2018-06-21T09:09:23Z

Tre menn er pågrepet etter at en mann forsvant i sjøen utenfor Vesterålen natt til fredag forrige uke.

– Tre menn er pågrepet i forbindelse med et en mann forsvant i sjøen fredag. De er fremstilt for varetekstfengsling i dag, sier seksjonsleder for etterforskning i Nordland Politidistrikt, Anne Margrethe Kleczka, til VG.

De er siktet for uaktsomt drap og/eller å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette.

– Grunnlaget for siktelsen er forklaringer gitt til politiet og observasjoner gjort under redningsaksjonen, sier Kleczka til Vesterålen Online.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til den enkeltes rolle i saken.

Dro på båttur om natten

Det var natt til fredag 15. juni at mannen i 20-årene ble meldt savnet etter at en fritidsbåt kantret. Ifølge NRK hadde de fire mennene gått ut i to fritidsbåter fra Øksnes Vestbygd rundt klokken to på natten. Det skal ha vært to personer i hver båt.

– De skal ha vært til sjøs sammen, men hendelsesforløpet er fortsatt ukjent og om det har skjedd noe straffbart, fortsetter Kleczka.

De tre mennene som nå er pågrepet ble alle hentet opp av Redningsskøyta samme natt.

Ikke funnet

Politiet lokalt får bistand fra Kripos i etterforskningen.

– Vi har etterforskningsleder på stedet. Vi bistår i tillegg med etterforskere samt krimanalyse og kriminalteknikk, opplyser kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til VG.

Den savnede mannen i 20-årene er fremdeles ikke funnet, og politiet ber publikum i området være oppmerksomme.

– Vi ber om tips fra dem som ferdes i området. Ta kontakt med politiet hvis det blir gjort funn av gjenstander enten til lands eller til sjøs i området, sier seksjonsleder Kleczka.

Saken oppdateres