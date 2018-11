SNØ: Begge meteorologene er enige om at det kommer en del snø i Nord-Norge i helgen. Foto: Cicilie S. Andersen

Varsler kraftig vind i nord

INNENRIKS 2018-11-21T13:55:44Z

Mens høytrykket blir liggende over Sør-Norge, er et lavtrykk på vei mot Troms og Finnmark.

Publisert: 21.11.18 14:55

Etter at et høytrykk la seg over Sør-Skandinavia forrige uke har det vært mildt og varmt flere steder. Vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt , Håvard Thorset forteller at høytrykket vil bli liggende nokså stabilt over store deler av Sør-Norge også over helgen, men temperaturene faller noe fra forrige uke.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan skydekket vil bli, men vi kan regne med at temperaturene vil lande på rundt null i store deler av Sør-Norge, sier Thorset til VG.

Været vil holde seg ganske rolig i Sør-Norge, men statsmeteorologen sier det går et tydelig skille mellom nord og sør.

Lavtrykk på vei

I Nord-Norge er det ventet et lavtrykk som trekker seg innover på fredag. Lavtrykket drar med seg kald luft fra nord, og meteorologen sier det blir snø og kaldt i store deler av Nord-Norge.

Thorset sier det er vanskelig å si nøyaktig hvor lavtrykket vil treffe, men at det ser ut som om det vil blåse mest på grensen mellom Troms og Finnmark.

Kollega i StormGeo, Roar Inge Hansen forteller at det vil blåse nordvestlig vind og sterk kuling fredag.

– Lavtrykket kommer innover fra Norskehavet og Barentshavet på torsdag og fredag og det vil blåse nokså kraftig, sier han.

Snø og vind

Hansen forteller at det ser ut til å bli mye vind, sludd og regn i Bodø på torsdag, men at været brer seg innover med nordvestlig vind med snøbyger fredag.

– Det kommer en god del snø i Troms og Vest-Finnmark, men det også kan komme enkelte snøbyger andre steder i området.

Ifølge meteorologen kan lavtrykket også spre seg ned til Trøndelag fra fredagen og utover helgen.

– Det blir nok litt mer vinterlig både i Nord-Norge og Trøndelag i helgen. Men temperaturene ser ut til å havne på rundt null i Trøndelag, mens det kan det bli minusgrader i nord, forteller Hansen.