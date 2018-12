Kirkemo-bror snakker ut om dramaet i retten

Broren til Veronica Orderud og Kristin Kirkemo lovte retten å fortelle hvem han trodde sto bak trippeldrapet. Men han ombestemte seg. Nå forteller han hvorfor.

Lagmannsretten, 2002: Ole Robert Kirkemo står klar i rettssalen for å fortelle det han vet om hva som kan ha skjedd på Orderud gård. Tidligere har han sagt han trodde han visste et eller annet, og han blir bedt om å utdype hva han mener.

– Jeg trodde jeg visste hvem som hadde tatt livet av dem, sier Kirkemo.

Når han får spørsmål om hvem han sikter til, så blir han stille, før han svarer:

– Dette er ikke lett altså. Så … kan jeg få lov til å ta fem minutter?

Etter en kort pause starter rettssaken på ny. Igjen får han spørsmål om hvem han visste hadde begått trippeldrapet. Da bryter Harald Stabell inn. Han er Per Orderuds medforsvarer.

– Lagmann, det er vel korrekt å igjen minne han om at det er ingen plikt til å svare på disse spørsmålene? sier Stabell.

Lover å svare

Dommeren forteller Ole Robert Kirkemo om hans rettigheter – men Kirkemo er fortsatt innstilt på å komme med informasjon.

– Jeg skal svare på det, jeg forstår det. Men kan jeg få lov til å ta meg en røyk? Så skal jeg svare på det – ett hundre prosent.

– Igjen, du kan nekte å svare på spørsmålet, sier dommeren.

– Jeg vil gjerne svare på spørsmålet, gjentar Kirkemo.

Han får lov til å ta seg en kort pause. Han går ut, men når han kommer inn igjen har han ombestemt seg.

– Jeg nekter å svare på de spørsmålene, sier han.

– Alt ble stille

Det var Lars Grønnerøds forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, som stilte spørsmålene til Ole Robert Kirkemo.

– Alt ble stille i rettssalen. Du merket uroen, sier Sørvik i dag.

Han forteller om det intense øyeblikket da det kom frem at Kirkemo-broren kunne sitte på så avgjørende informasjon.

– Da han sa det, så hoppet hjertet mitt bokstavelig talt over et slag. Det kom fra broren til de to som vi mente var hovedansvarlige i saken, og som vi bygde forsvaret vårt på at var de skyldige.

– Gikk vi glipp av sannheten? Gikk vi glipp av oppklaringen? sier Sørvik oppgitt.

– Alle ville ha et svar

I aller siste episode av «Gåten Orderud» forteller Ole Robert Kirkemo sin versjon av det som skjedde i retten. Der benekter han noen gang å ha sittet på svaret på drapsgåten.

– Jeg kan ikke stå inne for å ha løsningen på noe som helst. Jeg håper vi kan sette strek, for jeg aner ikke noe mer enn andre. Jeg skulle ønske jeg visste det, sier Kirkemo i dag, 16 år etter han vitnet i retten.

Kirkemo forklarer hvorfor han nektet å svare.

– Det var et resultat av at jeg var under et umenneskelig press fra alle kanter.

– Hvem presset deg, følte du?

– Det var egentlig politiet og mor. Alle ville ha et svar. Spesielt moren min. For hun var jo helt … ja … Jeg skulle helst ikke innblande noen, i hvert fall, sier han, og legger til:

– Men jeg kunne jo ikke juge. Det føltes som jeg skulle ta et valg, at jeg skulle juge for den ene part til fordel for den andre. Jeg forstår folk som tilstår en sak bare for å få folk til å bli fornøyde, fordi de er så slitne oppi hodet at de bare ønsker at alle skal bli fornøyd.

