PÅGREPET: Ifølge Rune van Deurs er dette bildet av han da han ble pågrepet av politiet. Da VG spurte på politiet fredag, så ville de ikke kommentere om personen på bildet var blant dem som ble pågrepet. Foto: Espen Breivik, VG

Pågrepet under anti-nazidemonstrasjon: – På vei hjem fra jobb

INNENRIKS 2018-12-13T19:53:08Z

Under fredagens demonstrasjon i Oslo ble Rune van Deurs pågrepet foran Stortinget. Han sier at han var på hjem fra jobb og reagerer kraftig på politiets fremferd.

Publisert: 13.12.18 20:53 Oppdatert: 13.12.18 22:03

Politiet grep inn i slåsskamp mellom flere personer under Antirasistisk Senters demonstrasjon mot nynazisme i Oslo fredag 30. november. I alt ble tre personer pågrepet.

En av dem som ble innbrakt av politiet var Rune van Deurs, som sier at han var på vei hjem fra jobb.

– Plutselig ble jeg stoppet av bevæpnet politi. De spurte om legitimasjon og grunnen til at jeg var der. Jeg forklarte at jeg var på vei hjem fra jobb, men jeg kunne ikke vise legitimasjon siden jeg ikke hadde det med meg, forteller van Deurs, som sier han prøvde å være imøtekommende mot politiet.

Innsatsleder på stedet kunne fredag informere om at to av de pågrepne var tilknyttet det høyreekstreme miljøet, mens den tredje personen var pågrepet for ordensforstyrrelse. Da VG viste bildet øverst i saken, så kunne de ikke bekrefte at dette var en av de pågrepne.

Innbrakt til Politihuset

TV2s reporter på stedet anslo at åtte til ti personer var involvert i slåssingen, som ifølge vitner startet med at en kvinne angrep noen av demonstrantene med spray.

Van Deurs sier at politiet virket tydelig stresset, og det hele endte med at de la ham i håndjern og tok han inn til Politihuset.

– Jeg skjønner at de var stresset, men de må også være imøtekommende og vise oss respekt. De ville ikke engang fortelle meg hva det gjaldt da de pågrep meg.

Se bildene fra fredagens demonstrasjon:











1 av 4 Frode Hansen

På Politihuset skal de ha tatt fra ham mobiltelefonen og en harddisk.

– Jeg forklarer at jeg jobber med filmproduksjon og at harddisken min inneholdt sensitivt journalistisk materiale. Men politiet ville ikke høre på meg. Harddisken var i politiets hender lenge nok til at den kan ha vært koblet til en PC. Harddisken inneholder historier fra politiske aktivister og intervju med overgrepsofre, som for alt i verden ikke må havne på avveie. Jeg vil gjerne ha en forklaring på hvorfor de tok harddisken, sier van Deurs.

Reagerer på nazikobling

Van Deurs forteller at politiet slapp ham løs etter relativt kort tid, men at han fikk forbud mot å ferdes innenfor Ring 1 fram til klokken 8 morgenen etter.

– Grunnen sa de da var at hadde sett meg i en slåsskamp tidligere på dagen. Dette er helt umulig, da jeg har være på jobb hele dagen på Nesodden, som er en 20 minutters båttur fra Oslo. Da politiet tok tak i meg var det fem minutter siden jeg hadde gått av båten fra Nesodden.

Antirasistisk Senter skriver på sin hjemmeside at de tok initiativet til fredagens markering for å vise at nynazistene ikke er velkomne i Oslo.

– Jeg vil slettes ikke bli koblet til noen nynazistmiljø, sukker van Deurs.

Ønsker beklagelse

Den danske filmprodusenten, som har bodd i Norge i 20 år, sier at han ønsker en beklagelse fra politiet etter episoden.

– Pågripelsen var ikke dramatisk, og dette er på mange måter en fillesak, men det er flere prinsipielle ting her. I stedet for gi unnskyldningen jeg ønsket der og da, så sier de at de ikke ser noen grunn til dette, og jeg kunne sende inn en formell klage, sier han.

– Dette har advokaten min nå bedt om.

– Ironisk nok så skjer det her skjer på Eidsvolls plass, som er oppkalt etter stedet grunnloven ble til. Det er ironisk fordi måten de anholdt meg på er noe jeg opplever som veldig udemokratisk, fortsetter den danske filmprodusenten.

VG har presentert saken til politiet. De har følgende svare:

– Hvis han har sendt inn en klage til oss vil vi gå gjennom saken, og undersøke hva som har skjedd. Han vil få svar på klagen fra oss, sier pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal.