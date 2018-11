FEIRING: Aftenposten meldte torsdag kveld om at halve regningen til Ola Elvestuens (V) 50-årsdag i fjor ble betalt av skattebetalerne. Elvestuen var den gang stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Frode Hansen

- Venstre brukte over 44.000 kroner på å feire Elvestuen

INNENRIKS 2018-11-22T23:19:05Z

– Dette er velferdsutgifter, sier Venstres kommunikasjonssjef til Aftenposten.

Publisert: 23.11.18 00:19

14. november omtalte Aftenposten hvordan 862 millioner kroner har blitt overført fra statsbudsjettet til Stortingets partigruppe de fem siste årene.

21.963 kroner betalt av skattebetalerne

Torsdag kveld melder Aftenposten om at Venstre i fjor feiret Ola Elvestuens 50-årsdag for til sammen 44.205 kroner. Elvestuen var den gang stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Avisen skriver at stortingsgruppen fikk halvparten av regningen refundert av Venstres partiorganisasjon, men at de resterende 21.963 kronene ble betalt av skattebetalerne gjennom stortingsgruppen.

Det kommer frem av 2017- regnskapet til Venstres stortingsgruppe som avisen har fått innsyn i.

Ola Elvestuen henviste til kommunikasjonssjefen for Venstres stortingsgruppe, Steinar Haugsvær, da Aftenposten kontaktet ham torsdag kveld.

Bursdag var «velferdstiltak»

Til Aftenposten sier kommunikasjonssjefen at bursdagsfeiringen var et velferdstiltak, og begrunner det med at det «var et arrangement for alle, der ingen i partiet var ekskludert».

Ifølge Aftenposten har regjeringen bestemt at «statlige institusjoner kun kan brukes 467 kroner per person såkalte «velferdstiltak», og viser til Statens personalhåndbok.

Da Aftenposten spurte kommunikasjonssjefen om de synes det er en rettferdig differanse mellom at Venstre i 2017 brukte 3884 kroner per hode i stortingsgruppen på velferdsutgifter, mens det er en maksgrense på 467 kroner året per ansatt i staten, svarte Haugsvær at han godt forstår hvorfor spørsmålet stilles.

– Partiet tok halve regningen fordi det var ansatte på Venstres hus og tillitsvalgte i partiet til stede. Stortingsgruppen dekket kostnadene for ansatte og representanter på Stortinget, sier Haugsvær når Aftenposten spør hvorfor Venstres stortingsgruppe mener det var riktig at partiorganisasjonen ikke tok hele, men halve bursdagsregningen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor det er riktig at skattebetalerne «skal dekke utgifter knyttet til en fødselsdagsfeiring for én stortingsrepresentant», svarer kommunikasjonssjefen følgende:

– Dette var ikke et privat arrangement. Dette var en 50-års markering for en gjenvalgt stortingsrepresentant.

Haugsvær opplyser også at han tror lignende arrangementer er gjennomført tidligere, for stortingsrepresentanter og ansatte.

Haugsvær sier til VG at han ikke har noe å legge til utover opplysningene som fremkommer i Aftenpostens artikkel.

– Synes dere summen som er betalt av skattebetalerne er for høy?

– Jeg forstår at det stilles spørsmål om dette, men utover det som ble sagt til Aftenposten, har jeg ikke mer å legge til, tilføyer han.