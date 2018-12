SPERRET AV: Politiet i Øst politidistrikt sperret fredag av et området på Moenskogen i Sarpsborg i forbindelse med en alvorlig straffesak. Foto: Tobias Nordli

Politiet etterforsker alvorlig straffesak i Sarpsborg

INNENRIKS 2018-12-28T10:21:36Z

Politiet melder fredag formiddag at de har sperret av et område på Moenskogen i Sarpsborg i forbindelse med en «alvorlig straffesak». Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad skal det være snakk om et drap.

Publisert: 28.12.18 11:21 Oppdatert: 28.12.18 11:40

– Jeg ønsker ikke å gå inn på saksforholdet foreløpig. Vi kommer til å gå ut med mer informasjon klokken 14.00, sier operasjonsleder Erik Loe i Øst politidistrikt til VG.

Operasjonslederen forteller at politiet ble varslet om en melding klokken 10.00. Da de rykket ut til stedet kom de over en alvorlig hendelse.

Etter det Sarpsborg Arbeiderblad erfarer skal det dreie seg om et drap.

Saken etterforskes taktisk og teknisk. Foreløpig håndterer distriktet det selv uten bistand eksternt, forteller operasjonslederen. Det er etablert vakthold på stedet.

Politiet vil ikke si om de har pågrepet noen eller ikke.