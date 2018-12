JULESTEMNING I NORD: De ser lite til solen i Karasjok på denne tiden av året, men Sunna Svendsen (13) ser like gjerne på fullmånen i stjernekikkert. Foto: FOTO: Privat

Her blir det hvit jul

Kalde og gode nyheter for mange, varmere og våtere for noen: Her er oversikten over hvem som får hvit jul i år.

Her er en god nyhet for de fleste nordmenn: Det blir hvit jul i store deler av landet!

Både i Nord-Norge og på Sør- og Østlandet må du se deg godt for hvis du skal ut i bunads- eller penskoene i morgen: Det kan bli både kaldt og glatt.

Vakthavende for Meteorologisk institutt i Nord-Norge, Rune Skoglund, melder om hvit jul de fleste steder i den nordlige delen av landet, med unntak av langs kysten sør i Nordland.

– Det kommer ikke voldsomme mengder med snø, men sånn at det blir hvitt på bakken. Men her oppe i nord er folk så vant til vinterføre at de tar snøen med stoisk ro – de trenger ikke noen tips til bekledning og den slags, for her er folk stort sett godt forberedt. Der har du forskjellen på dem som bor nord for Trondheim og dem som bor i sør.

Julestemning i Nord-Norge

Sunna Svendsen (13) fra Karasjok er ikke overrasket over at det blir hvit jul hos dem i år – det blir det stort sett alltid.

– Jeg ser ut av vinduet nå, og det er helt hvitt overalt. Det blir liksom ikke julestemning uten snø, så jeg kunne aldri tenke meg å feire et sted der det ikke er hvit jul, sier hun.

Sunna forteller om kalde og koselige julefeiringer i Karasjok.

– I går var det 15 minus. Jeg og pappa og søsteren min skulle ut og se på fullmånen i stjernekikkert, men det var så kaldt at linsen på kikkerten frøs til og gjorde det uklart. Det var litt trist.

Gode muligheter for snø på Sør- og Østlandet

Også på Sør- og Østlandet blir det stort sett snødekke, ifølge vakthavende for regionen, Hanne Beate Skattør:

– Det er ikke sikkert det blir så mye snø akkurat langs kysten i sør, men selv der har det vært litt snø mange steder de siste dagene. Selv om det blir varmere på julaften, men mest sannsynlig kommer snøen til å bli liggende likevel.

Skattør oppfordrer folk til å kle seg etter været, og sender en advarsel til dem som bor i fjellområdene i Sør-Norge:

– Det kommer en del vind, så i disse områdene kan det bli dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold.

For Mariann Slettene (25) fra Herefoss i indre Agder har snøfallet ført til at de ofte mister både strøm og mobildekning til jul.

– Akkurat nå er det ikke dekning, men det er masse snø, godt skiføre og skikkelig julestemning! Snøen henger tungt fra grenene, og det er egentlig litt deilig å være uten dekning her.

– Vi tenner stearinlys og lager mat på vedovnen. det er ikke noe unormalt for oss her, det er ofte slik til jul når snøen ligger tungt!

Vestlandet og Trøndelag: Nyt snøen, den er snart borte!

Julaften begynner for trøndere og vestlendinger med oppholdsvær og lite vind, men det ser dessverre dårlig ut for kvelden, forteller Tone Christin Thaule, vakthavende for Meteorologisk institutt på Vestlandet og i Trøndelag .

– Utover formiddagen og ettermiddagen på Vestlandet blir det vind og nedbør. Først på dagen er det ganske kjølig, og nedbøren kan komme som snø eller sludd enkelte steder, men utover dagen blir det mildere, og vinden kommer til å øke.

– Særlig fra Sogn- og Fjordane og oppover blir det sterk vind, opp mot sterk kuling.

Trøndelag får det samme været, men senere på dagen – her kommer ikke mildværet før om kvelden eller natt til 1. juledag.

– Det kan være greit å unngå å kjøre bil når været skifter, det kan bli glatt og mye vind både på Vestlandet og i Trøndelag. Julaften er jo heldigvis en dag folk pleier å oppholde seg hjemme uansett.

Heller ikke i romjulen ser det ut til å bli noe særlig snø i lavlandet:

– Mildværet ser ut til å fortsette, så det blir nok ikke noen hvit romjul heller. Trøsten er at det blir mindre nedbør på tirsdag, første juledag, sier Thaule.

Selv om det er meldt mildvær i Bergen, hindrer det ikke Marie Skram Hansen i å ha massevis av julestemning.

– Akkurat nå er det nydelig, blå himmel og snø på bakken. Men Vestlandet er jo noe for seg selv – jeg skal nok få julestemning i morgen uansett, sier hun.

Hun har opplevd flere hvite julaftener på Vestlandet, men julaften i 1946, året etter krigen, står som en helt spesiell kveld for henne.

– Da lå snøen tett, vi hadde svineribbe og pinnekjøtt på bordet og manglet ikke noe. Alle fikk gaver, og vi hadde til og med en sekk med appelsiner – dem hadde vi ikke sett på fem år! det var helt fantastisk.

Julebaksten skapte mildvær i gamle dager

Det er ikke uten grunn mange bekymrer seg for at snøen skal forsvinne før julen ringes inn: Ofte kommer det en mildværsperiode rett før, under eller etter jul, ifølge meteorolog Skoglund.

– Det er det de i gamle dager kalte for kakelinna. Før i tiden trodde man at julebaksten til konene på gårdene rundt om i landet skapte så mye varme i pipene at det ble mildvær, sier Skoglund.

– Men det holder selvfølgelig ikke som forklaring i dag!

Mørke utsikter for hvit jul i fremtiden

De som får hvit jul i år bør imidlertid nyte det fine juleværet mens de kan: Det ser nemlig ikke like lyst ut for hvitt julevær i fremtiden, ifølge en artikkel på yr.no .

Artikkelen sammenligner to scenarioer, et med høye klimagassutslipp i fremtiden, og et med middels høye. Det er forskjell på snømengden i de to scenarioene, men konklusjonen er uansett at der folk flest bor er sannsynligheten stor for en mindre hvit jul i fremtiden.

– Men det kommer selvfølgelig an på hvor mye klimagasser menneskeheten slipper ut, sier meteorolog Skattør.