REKORDNEDBØR: Nedbøren i Kristiansand satte flere nye norske rekorder for nedbørsintensitet fredag.

Ekstremregnet: Kristiansand satte fire norske nedbørsrekorder fredag

Det intense regnværet over Sørlandet fredag ga landet hele fire offisielle norgesrekorder – og i tillegg en rekke uoffisielle – satt av en privat målestasjon.

Den offisielle målestasjonen Duekniben like vest for Kristiansand sentrum satte fredag nye norske rekorder for intens nedbør i løpet av to timer nedbør, tretimers og firetimers.

I tillegg har en privat målestasjon i samme område satt enda høyere rekorder – for totimers, tretimers og sekstimers nedbør.

– Helt vilt

– Det er helt vilt, sier meteorolog Bjart Eriksen, som har mange års fartstid fra Meteorologisk institutt.

– Den private måleren i Hannevikåsen i Kristiansand har målt 132,1 mm nedbør på tre timer. Det er ekstremt, når vi vet at den norske døgnrekorden, som er satt i Matre i Hordaland i 1940, er på 229,6 mm, sier Eriksen.

Måleren i Hannevikåsen målte 114,9 mm på to timer, og 160,4 mm på seks timer fredag 7. september.

Ville varslet oransje

Den offisielle målestasjonen i Duekniben i Kristiansand målte 101,1 mm på to timer, 122,0 mm på tre timer og 134,7 mm på seks timer fredag.

Alt dette er nye norske rekorder for nedbørsintensitet.

Meteorolog Bjart Eriksen er overrasket over at det ikke ble gitt oransje farevarsel også for Agder fredag:

– Basert på det samme materialet ville jeg varslet oransje. Jeg tok blant annet kontakt med fylkesmannen på bakgrunn av modeller som viste over 100 mm nedbør på få timer, noe jeg fant var litt mye. Fasit er at det kom enda langt mer, sier Eriksen.