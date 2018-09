Najieh Rasekh holdt tale under minnestunden for Reza Alizada og Nasratullah Hashimi, de to enslige mindreårige flyktningene som ble drept mandag. Foto: Rolf Ivar Svensli / Trondheim kommune / NTB scanpix

Minnestund for drepte tenåringer i Trondheim: – Ufattelig, trist og vondt

Trondheim kommune holdt lørdag kveld en minnestund for de to afghanske tenåringene som ble drept i sentrum av byen mandag denne uka.

Minnestunden for de to enslige, unge flyktningene, 17 år gamle Reza Alizada og 19 år gamle Nasratullah Hashimi, ble arrangert etter ønske fra den store gruppen enslige mindreårige i Trondheim.

Arrangementet var i sin helhet tilegnet denne gruppen, deres pårørende, nærstående og ansatte i Omsorgsenheten for barn og unge i kommunen.

– Ufattelig, vondt og trist

Under minnestunden var det flere kulturelle innslag og minnetaler fra Najieh Rasekh (18) fra Afghanistan og Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

Ottervik beskriver det som ufattelig, vondt og trist at to unge mennesker har mistet livet i trygge Trondheim etter å ha flyktet fra usikkerheten i Afghanistan.

– Til alle dere som sto Nasrat Hashimi og Reza Alizada nær, så skal dere vite at vi er mange i Trondheim og i Norge som føler med dere i denne tunge tida. Jeg håper virkelig at dere vil føle varme og at vi er mange som bryr oss. At vi er mange som vil trøste og lindre, sa Ottervik.

– Nasrat og Reza var to unge gutter som flyktet fra usikkerhet og med håp om en tryggere framtid. Som alle andre unge hadde de drømmer. Drømmer om utdanning, jobb, bolig, familie, vennskap og det å kunne bidra i samfunnslivet. Som en flyktning en gang sa til meg: Ingen flykter frivillig fra landet sitt. Det skal du vite. Det er ufattelig, vondt og trist at to unge mennesker skal miste livet i trygge Trondheim, sa Trondheim-ordføreren.

Ute av koma

Den 18 år gamle afghaneren som er siktet for dobbeltdrapet i Trondheim, våknet onsdag fra koma og ble samme dag varetektsfengslet i én uke. 18-åringen ble skutt i foten av politiet i forbindelse med pågripelsen på sentralstasjonen i Trondheim mandag kveld.

18-åringen som ble skadd under hendelsen i en leilighet i Prinsens gate, ble tidligere i uka utskrevet fra sykehus. Både de to dødsofrene og 18-åringen som ble skadd, hadde fått opphold i Norge.

Siktede kom til Trondheim i august, etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet. Hans situasjon var uavklart.