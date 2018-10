ENGLEVAKT: Under uskyldig lek i flomvann, ble Nathaniel Grande Kjønstad (11) fra Steinkjer sugd inn i et vannrør etter han snublet i en stein. Foto: Privat/Tanja Marita Grande Kjønstads

11-åring sugd inn i vannrør: – Trodde jeg skulle drukne

Nathaniel (11) ble tvunget under vann etter han snublet og ble sugd inn i et 45 meter langt stikkrør. – Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.

Utforskende lek ble til skremmende alvor på kort tid da klassekameratene Nathaniel Grande Kjønstad (11) og naboen Pia Elene Johansen (12) var ute og lekte i regnet tirsdag for to uker siden.

Det var Steinkjer Avisa som først omtalte saken. Trønder-Avisa har også skrevet om hendelsen.

Destinasjonen var en grøftekant om lag 200 meter unna huset i Dalbygda.

– Det var der alt vannet hadde samlet seg, sier Nathaniel til VG.

– Trodde jeg skulle dø

Opprinnelig hadde de tenkt å gå dit kun for å se. Nathaniel visste at det var et rør der, men ikke størrelsen på det eller hvor det var.

– Røret det er snakk om kalles en stikkrenne, og brukes til å lede vann fra den ene siden av veien til andre gjennom veier som for eksempel er bygget over bekker, forklarer Arne Iversen, seksjonsleder i Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag.

Han sier de finnes gjennom alle veier overalt der det er bygget vei.

Det var da de to vennene gikk ut i vannet at det ble dramatisk. Elleveåringen forklarer at han snublet i en sten, og merket at beina ble sugd inn i «noe».

– Det var veldig skummelt. Jeg trodde jeg skulle dø, sier han.

Pia prøvde å holde ham fast og over røret så han fikk luft. Til slutt ba Nathaniel Pia om å slippe han for å hente hjelp. Hun ble til slutt nødt fordi det ble for tungt.

– Gjorde opp mine siste tanker

– Imens jeg så Pia løpe over veien, fikk jeg så mye vann i ansiktet at jeg slapp taket da jeg ikke klarte å holde lenger.

Nathaniel ble deretter slukt inn i røret, forklarer han. Han var da helt sikker på at han skulle drukne.

– Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.

Mor til Pia, Belinda Dahlsrud, hørte skrik og skjønte at noe var galt. Hun hev seg ut i bilen, og møtte datteren som fortalte at Nathaniel hadde druknet.

Nede ved vannet var ikke Nathaniel å se – kun toppen av det 50 cm høye røret var synlig.

– Det øyeblikket tror jeg hverken Pia eller jeg kan beskrive følelsen av, sier Dahlsrud.

«Bare» skamslått

Nathaniel hadde hodet under vann hele den dramatiske turen han sier tok 10–15 sekunder. Ifølge elleveåringen landet han to meter ut fra utgangen, og lå under vann i to-tre sekunder før han kom til bevissthet.

Mørbanket klatret han opp bakken. På toppen sto Pia og mammaen. Da de til sin lettelse fikk se Nathanel var han likblek, klissvåt og trodde han hadde brekt noe, forteller de.

Da Nathaniel kom hjem, ble han satt i badekaret for å varmes, før en ambulanse brakte ham til Levanger sykehus.

Utrolig nok kom syvendeklassingen fra det hele relativt helskinnet.

– Vi var veldig glad for at han levde. Jeg tenkte og sa flere ganger at han hadde englevakt. Han er «bare skamslått»: full av blåmerker og har litt vondt her og der. Så det gikk veldig bra, sier moren.

– Det finnes tusenvis av disse og det er ikke noe nett over dem

I ettertid har mamma Tanja uttalt at hun skulle ønske det ble montert et slags nett over hullet.

Ifølge seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Iversen, skal det helt spesielle årsaker til for at man går inn og sikrer innløp på stikkrenner.

– Det har vi ikke noe praksis og krav på. Det finnes tusenvis av disse og det er ikke noe nett over dem, de ligger åpent, sier han til VG.

– Og det er ikke noe dere har planer om å endre praksis på?

– Nei. Hvis vi legger nett over er det lett at kvister og grener fester seg. Det er veldig viktig at de må være åpne. Dersom stikkrennene går tett, vil vannet finne andre veier og i neste omgang kan veien bli skylt bort.

Han legger til at man i særskilte tilfeller kan vurdere å sikre innløpet, men at det er bare er unntaksvis.

– Større stikkrenner med stor vannføring i nærheten av skoler og lekeplasser der mange barn leker og oppholder seg, kan og blir vurdert om det er nødvendig å sikre.

Glad det gikk bra

Seksjonssjefen understreker at de er veldig glade for at det gikk bra med gutten, og at man må være forsiktig med slike rør ved store nedbørsmengder.

– Det er farlig altså. Hadde vi sett at noen unger hadde lekt rundt ett slikt innløp hadde vi reagert umiddelbart.

Han oppfordrer foreldre til å ikke la barna sine leke rundt disse.

– Det er faktisk veldig store krefter rundt et slikt rør ved slike store nedbørsmengder som vi hadde sist uke!

Leif Gundersen, etterforskningsleder for politiet i Trøndelag, sier at politiet har opprettet en undersøkelsessak på hendelsen.

– Patruljen som var på stedet konkluderte med at det var et hendelig uhell, og at ingen kan klandres for det. Barnet lekte uten tilsyn fra voksne. Det finnes flere hundretalls slike stikkrenner i Trøndelag, som ikke er sikret på noe vis, slik jeg ser det så er det neppe noe vi kan klandre entreprenøren. Det hele endte veldig bra, men det kunne gått mye verre, sier Gundersen.

Både Nathaniel og Pia synes det var en skremmende opplevelse, og håper det ikke skjer med noen andre.

– Vi får håpe historien kan få andre til å være forsiktig, det er ikke noe som er bedre enn det, avslutter Pia.