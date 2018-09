LANG KØ: De svenske velgerne strakte seg i en lang kø utenfor den svenske ambassaden i Bygdøy allé på den siste dagen for forhåndsstemming. Foto: Tore Kristiansen/VG

Valget i Sverige: – Viktigere for mange å stemme i år

OSLO (VG) Her står svensker i Norge i kø for å stemme i det som blir det et svært jevnt og spennende valg 9. september.

04.09.18

Annett Schmidt-Holm og Milos Kozarac har stått utenfor den svenske ambassaden i to timer, og er ivrige etter å komme inn i valglokalet for å avgi sin stemme.

– Det viktigste er at ikke Jimmie Åkesson kommer til makten. Det kjennes viktig å markere det, sier Schmidt-Holm til VG på spørsmål om hva hun synes er viktigst når hun tar til valgurnen.

Ifølge en meningsmåling for Expressen tidligere i august, er innvandring og miljø sakene svenske velgere anser for viktigst i forkant av valget.

– Første gang vi står i kø

Åkesson er partileder i det innvandringsfientlige partiet Sverigedemokraterna , som har fosset fram på partimålingene. Samtidig ligger Socialdemokraterne, med statsminster Stefan Löfven, an til å gjøre sitt dårligste valg siden Sverige ble et demokrati.

– Det føles som om det er viktigere for mange å stemme i år, sier Schmidt-Holm, og opplever at det er stor splittelse blant svenskene i forkant av valget.

Hun har bodd i Norge i 30 år, og har stemt ved hvert eneste valg.

– Det er første gang vi har stått i kø, de andre gangene har jeg bare gått rett inn, sier hun.

Tirsdag gikk imidlertid Socialdemokraterna noe fram på meningsmålingene. I en spøøreundersøkelse av Inizio for Aftonbladet får Socialdemokraterna 24,6 prosent av stemmene, mens Sverigedemokraterne får en oppsutning på 17,3 prosent. Moderaterna går noe tilbake og havner på 19,2 prosent.

Ønsker skifte

Maria Beatrice (25) og Per (35) mener også at innvandringspolitikken blir avgjørende, og håper på et skifte i Riksdagen, Sveriges storting.

– Jeg tror det er på tide at Sverige kommer seg på føttene igjen. Det har blitt veldig mye kriminalitet, og de økonomiske forskjellene øker, sier Maria Beatrice.

– Valget i år er viktigere enn tidligere fordi det har skjedd veldig mye på få år, og folk har fått bedre innsikt. Det er på tide å ta samfunnsansvar, sier hun.

Per mener svenskene har brukt mer tid ved dette valget til å studere hva de ulike partiene står for, og at de er mer involverte enn tidligere. Han mener stemningen er ekstra spent fordi valget er så jevnt.

– Sverige er så følsomme når det kommer til å snakke om innvandring. Det forveksles med rasisme, sier han.

Tror innvandringsdebatten blir avgjørende

Linda Fagergren (28) forteller at det gir et sterkt inntrykk å se så mange i stemmekøen.

– Jeg opplever at det er veldig splittet i Sverige. Jeg tror Sverigedemokraterna blir de største rivalene fordi det har kommet så mange innvandrere til Sverige, sier hun.

Hun tror innvandringsdebatten blir den avgjørende saken i årets valg.

– Folk ser bare på det og ignorerer de andre sakene SD står for, mener hun.

Stor pågang i stemmelokalet

Emmie Isaksson ved den svenske ambassaden er stemmemottaker ved valget. Hun forteller at det har vært mange folk innom. Mandag var det 1.000 svensker som avleverte sin stemme, og før den siste dagen var det kommet inn i overkant av 4.000 stemmer.

Under valget i 2014 mottok ambassaden totalt 4.200 stemmer.

– Det er ikke så stor økning i år, men det er et valg som engasjerer mange, sier hun.

– Utfallet er veldig usikkert, da det er små marginer. Jeg er veldig spent på hva resultatet blir, sier hun.