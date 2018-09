Ifølge Stavanger Aftenblad ble kranen brukt til å løfte vindusruter da ulykken skjedde. Foto: VG-tipser

Kranbil veltet i Stavanger sentrum: - Utrolig at ingen ble skadet

INNENRIKS 2018-09-04T09:52:48Z

En kranbil har veltet midt på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum.

Publisert: 04.09.18 11:52 Oppdatert: 04.09.18 13:01

Politiet bekrefter overfor VG at ingen personer kom til fysisk skade.

– Det er et under at det gikk så bra som det gjorde. Det er på et torg, og det var litt folk der, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Både politi, brannvesen og ambulanse er på plass, ifølge Stavanger Aftenblad .

Ifølge politiet ble en torghandlerbil som sto parkert på området knust under kranen.

Rundt klokken 13.00 skriver politiet i Sør-Vest at det kan ta 2–3 timer å fjerne kranbilen. De jobber nå med å undersøke omstendighetene rundt ulykken.

– De holdt på med et arbeid og var i ferd med å heise opp noe da det skjedde. Vi holder på med å snakke med sjåføren nå, sier Ragnhildstveit.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble kranen brukt brukt i forbindelse med rehabilitering av et bygg på plassen, og uhellet skjedde under løfting av nye vinduer.

– Jeg kom syklende over Domkirkeplassen da jeg så opp og plutselig så denne kranen komme mot meg. Jeg kom meg unna, men tenkte det verste, for det er fint vær og mye turister i dag. Det er helt utrolig at ingen ble skadet, sier forbipasserende Stian Robberstad til Stavanger Aftenblad.