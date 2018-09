Netflix med første glimt fra «22 July»filmen

INNENRIKS 2018-09-04T16:57:07Z

Netflix publiserte tirsdag traileren for den nye filmen om 22.juli.

Publisert: 04.09.18 18:57 Oppdatert: 04.09.18 19:40

Nå kommer den første amerikanske fiksjonsfilmen om 22.juli, hvor massemorderen portretteres. Netflix har nylig lagt ut traileren for Paul Greengrass’ film om 22.juli som har fått navnet «22 JULY». Filmen har fått premieredato den 10.oktober.

« I 22 JULY-filmen forteller den Oscar-nominerte filmskaperen, Paul Greengrass, den sanne historien bak terrorangrepet i Norge. Den 22.juli 2011 ble 77 personer drept av en høyreekstremist som detonerte en bilbombe i Oslo, før han senere gjennomførte en masseskyting på en leir for tenåringer. 22 JULY viser en av de overlevendes fysiske og følelsesmessige reise på vei til helbredelse og forsoning », skriver Netflix i trailerbeskrivelsen.

Traileren viser to og et halvt minutt med sterke scener fra terrorangrepene på Utøya og Regjeringskvartalet, men også tiden etter hendelsene med rettsaken.

VG har sett filmen under pressevisningen. En liten del av filmen omhandler kvelden før angrepet og terroraksjonene dagen etter, mens store deler av filmen dreier seg om etterspillet.

Traileren viser også skuespiller Anders Danielsen Lie i rollen som Anders Behring Breivik.

Det å publisere bilder av gjerningsmannen har vært diskutert ofte etter 22. juli-tragedien. Mange har kritisert mediene for å ha et overdrevent fokus på terroristen, og for at man i det hele tatt fortsetter å publisere bilder av ham. I år slippes det også to fiksjonsfilmer om 22. juli.

Norske «Utøya. 22 Juli» viser ikke gjerningsmannens ansikt i det hele tatt . Det blir imidlertid annerledes når Netflix-filmen «22 July» får premiere under filmfestivalen i Venezia.

Regissøren av filmen, Paul Greengrass, har gjort et intervju med Netflix. Han utelukker ikke at det har kommet opp etiske spørsmål rundt det å lage en slik film.

– Vil denne filmen føre til fornærmelse og smerte for de som har vært rammet? Er det for tidlig å utforske disse hendelsene? Dette er type risikoer man må vurdere, forteller han.

Han mener det må være en balanse.

– Det var klart at mange av de berørte følte en viktighet av å fortelle denne historien for å advare mot økningen av høyreekstreme. Deres frykt var mer knyttet til at hendelsen ikke skulle bli forstått - eller i verste fall glemt.

– Sannheten er at det blir begrenset med vold i denne filmen.