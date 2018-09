I RETTEN: Torsdag møtes partene i Oslo tingrett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Transperson saksøker staten for tvangskastrering

En ung mann, som var født som kvinne, krever erstatning fra staten fordi han mener seg utsatt for tvungen kastrering.

Den unge mannen gjennomgikk de første trinnene av kjønnsskifteprosessen tidlig på 2000-tallet. Utvendig ble han mann, men beholdt de indre kjønnsorganene som kvinne uten at det ble oppfattet som noe problem. Staten ville derimot ikke gi ham et nytt personnummer med mannlig kjønnsmarkør uten at han fjernet både livmor og eggstokker i 2009.

– Det å leve for alle livsformål som mann og samtidig måtte identifisere seg juridisk som kvinne ble til slutt så vanskelig at han kontaktet Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) og ba om kastrasjon for å få nytt personnummer, skriver saksøkerens prosessfullmektig, advokat Arild Dyngeland, i sluttinnlegget til Oslo tingrett.

Saken er berammet over to dager og starter torsdag.

Sårbar gruppe

Dyngeland argumenterer med at kravet om kastrasjon ikke har vært medisinsk begrunnet, men at det dukket opp gjennom en praksis fra Folkeregisteret på 1970-tallet. Først i juli 2016 frafalt kravet om at også indre kjønnsorganer måtte fjernes for å få mannlig personnummer .

Dyngeland mener klientens menneskerettigheter er krenket, at han ble utsatt for diskriminering og at kravet om kastrasjon var en ulovhjemlet myndighetsutøvelse.

– Klienten tilhørte en særlig utsatt og sårbar gruppe borgere, som allerede systematisk ble diskriminert på de fleste livsområder, skriver prosessfullmektigen i innlegget og legger til staten hadde kunnskap om at kravet om kastrering ikke var medisinsk begrunnet og manglet lovhjemmel, likevel unnlot å endre sin praksis.

Total avvisning

Regjeringsadvokaten avviser søksmålet fullstendig. Det svares med at den unge saksøkeren har vist til at han fikk all nødvendig informasjon før operasjonen.

– Det er ingen holdepunkter for at han i forkant eller etterkant har gitt uttrykk for tvil eller ambivalens knyttet til inngrepet. Det er heller ingen holdepunkter for at hans samtykke var utslag av tvang eller annen form for press, skriver Ida Hjort Kraby hos Regjeringsadvokaten i statens sluttinnlegg.

Amnesty kritiserer Norge

Søksmålet støttes av Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og av Amnesty International. I 2014 publiserte organisasjonen en rapport om transpersoners manglende rett til å endre sitt juridiske kjønn. Denne rapporten at Norge siden 1970-tallet opererte med en administrativ praksis som krevde irreversibel sterilisering for å få gjennomført slik endring.

– Amnesty lnternational er av den oppfatning at norske myndigheters fratok saksøkeren og andre transpersoner muligheten til å kunne gi et fritt og informert samtykke før gjennomføringen av en svært inngripende og medisinsk unødvendig prosedyre. Med dette har staten gjort seg skyldig i et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Dette var norske myndigheter klar over, og dette bør norske myndigheter ta ansvaret for, skriver Amnesty i et støtteskriv.