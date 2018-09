Hareide til KrF: Ber partiet forhandle med Ap og Sp om regjering

KrF-leder Knut Arild Hareide vil felle Erna Solberg som statsminister, og danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Publisert: 28.09.18 13:38 Oppdatert: 28.09.18 14:46

– Mitt råd til dere er at nå er det tid for å undersøke muligheten for hvilke muligheter for gjennomslag det er mulig å få med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF, uten SV, sier Hareide.

– Slik jeg ser det kan vi ikke bli der vi er frem til 2021. Vi har bare to valg: Å gå inn i en regjering den ene eller andre veien. Og jo lenger vi venter, desto mer vil det smerte partiet. Derfor bør vi etter min mening gjøre det denne høsten, sa Hareide.

– Men det er Frp og ikke Høyre jeg ser som den store utfordringen i denne regjeringen. Skal vi få en vurdering med størst tyngdepunkt i sentrum mener jeg vi må vurdere Arbeiderpartiet, sier Hareide.

Dersom Hareide tar partiet inn i en regjering med Ap, må KrF bidra til å felle Erna Solberg som statsminister.

-– Mange sier at vi har gitt velgerne et løfte om Erna Solberg som statsminister i fire år. Vi sa at vi ikke ville felle hene etter valget. Men det var ingen blankofullmakt for fire år. Hun har valgt Frp, og det må vi respektere, sier Hareide.

Han sier samarbeidet på borgerlig side de fem siste årene også har vært krevende for partiet.

– Vi har hatt jobben med å være bremsekloss. De siste årene er det mange som er glade for at vi har tatt på oss denne jobben, VI har breset en lite klimavennlig, lite landbruksvennelig politikk. Vi har startet fortballkampen på 0-2, og målet har vært 2-2. Vi har ikke klart å bevege landet i riktig retning, sier Hareide.

Samtidig kunngjorde Hareide også sin kjærlighet for Senterpartiet.

– Det er med Sp at KrF har det sterkeste verdifellesskapet i norsk politikk. Kontrasten til Frp er etter min mening betydelig, sa Hareide.

Han mener partiet nå må vurdere å gå inn i en regjering.

– Det samarbeidsvalget vi gjør nå, er ikke et valg for all fremtid. Men et valg for den politiske situasjonen som er nå, sier Hareide.

– Vi kan bli der vi er, i en konstruktiv opposisjonsrolle på Stortinget eller vi kan bli med i regjeringer av ulik farge. De store partiene har selvsagt stor interesse av å dele norsk politikk i to grupper. I noen saker finner vi gode samarbeidspartenere til høyre for oss, i andre saker på venstresiden, sier Hareide.

– Hva slags samfunn vil vi ha? Hva slags Norge vil vi ha? startet Hareide talen sin med å spørre.

Han sa partiet nå står overfor flere mulige valg for hvordan og hvem de vil samarbeide med:

Tidligere i talen fortalte at han har skrevet hele talen selv, før han listet opp tre hovedprioriteringer for KrF fremover:

– Slå ring om det som virkelig betyr noe i vårt samfunn: Verdier som gir forankring i våre kristne røtter, som bygger tillit mellom mennesker, sa Hareide.

– Det skal være tid til det viktigste: barna, den enkelte elev i skolen eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest, sa Hareide.

– Det tredje: Vi vil ta tak i de virkelige utfordringene for vår tid, fattigdomsproblemene og klimautfordringene, sa Hareide.

I en undersøkelse VG har foretatt blant KrFs lokalpolitikere, svarer 1 av 3 at de ikke kan si de har tillit til partiledelsen . Undersøkelsen viste også et klart flertall for at partiet bør samarbeide med høyresiden i norsk politikk, og at flertallet sier ja til et tettere samarbeide med Frp .

KrFs landsstyre består av fylkesledere, stortingsrepresentanter, lederne for ungdomspartiet og kvinnenettverket, samt representanter for de ansatte i partiet.