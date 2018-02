KOBBER: Ved gamle Folldal Verk i Repparfjord er selskapet Nussir gitt utslippstillatelse fra kobbergruvevirksomhet. Foto: Stein J. Bjørge, Aftenposten

Vil ha omkamp om dumping av gruveavfall i Repparfjorden

Publisert: 06.02.18 20:50

Tirsdag feires samenes nasjonaldag. Samtidig fortsetter striden om en av de mest betente sakene for samene i Finnmark.

Striden fortsetter om en kobbergruve med avfallsutslipp i Repparfjorden i Finnmark , i et område der reindriften har beite. Selskapet Nussir ASA fikk ja til å etablere kobbergruven med sjødeponi i 2015.

– Vi er kritisk til gruveprosjektet både på grunn av konsekvensene det kan ha for reindriften, og konsekvensene for fiske og miljø. Har vi ikke noe å leve av, har vi ikke grunnlag for videreføring av kulturen vår, sier Sametingsråd Silje K. Muotka.

Syv av SVs stortingsrepresentanter fremmet i slutten av januar representantforslag om å gjøre om på vedtaket om sjødeponi. Men selv om venstre og klimaministeren er kritiske til dumping i sjøen, mener de er uaktuelt å gjøre om på vedtaket.

– Må legge vekt på samiske interesser

Muotka understreker at saken ikke bare er en miljøsak, men handler om hvor høyt man er villig til å prioritere urfolks interesser.

– Hittil viser det seg at det ikke er så høyt. Gruvedriften påvirker både sjøsamiske interesser og to reinbeitedistrikter i et område som allerede er perforert av inngrep, som byggingen av en 420-kilovolts linje, veibygging og hyttebygging, sier hun.

– Det er viktig å legge avgjørende vekt på de utsatte samiske interessene i et sånt ikke-fornybart næringsprosjekt .

I Jeløya-plattformen til den nye regjeringen fastslås det at det ikke vil gis tillatelse til nye sjødeponi i perioden, og at det ønskes en særskilt vurdering av om lovverket om avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig.

– Da overrasker det meg stort at man er villig til å behandle dette tilfellet ulikt. Vi var glade for å lese dette i Jeløy-plattformen, men men man må være konsekvent, sier hun.

Mener det er mulig å snu

SVs Lars Haltbrekken, som er en av representantene bak omgjøringsforslaget, mener det er mulig å snu i saken og gjøre om på vedtaket.

– Vi har bedt om en omgjøring av dette vedtaket, i tillegg til vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden. Men det er uansett fullt mulig å stoppe begge prosjektene fordi søknaden om driftskonsesjon ikke er behandlet enda.

I desember ble Nussir ASA gitt tillatelse til å fortsette å dumpe slam i fjorden, under den forrige regjeringen. Men det ikke gitt driftskonsesjon for gruven enda – det trenger de for å fortsette.

– Den skal behandles av direktoratet for bergverk, men så vill den etter all sannsynlighet bli påklaget uansett vedtak – da havner den på regjeringens bord.

– Ikke aktuelt å endre vedtaket

Så enkelt er det slett ikke, skal vi tro klima- og miljøminister Ola Elvestuens (Venstre) statssekretær Atle Hamar. Han sier det er uaktuelt å gjøre om på vedtaket, slik SV foreslår.

– Det er ikke tvil om at Venstre var imot sjødeponiet da disse sakene var oppe før det ble tatt en beslutning. Men SV er godt kjent med at tillatelsen allerede er gitt, sier han.

Han mener det var viktig for venstre å få igjennom en utredning av et forbud mot sjødeponi, samt at det ikke skal gis nye tillatelser til sjødeponi i perioden, i Jeløy-plattformen.

– Men det blir altså ikke gitt tilbakevirkende kraft. Klima- og miljødepartementet har ingen ny informasjon per dags dato som gir grunnlag for å endre tillatelsen.

Både Haltbrekken og Mutka mener regjeringen har mulighet til å stoppe gruvedriften og dermed også dumpingen, fordi driftskonsesjonen ikke er behandlet enda.

– Hvordan vil dere forholde dere til saken om regjeringen får driftstillatelsen på sitt bord?

– Saken skal igjennom flere ledd før det kan skje. Jeg kan ikke forholde meg til hypotetiske situasjoner.

– Tvetydige signaler

– Dette er noe regjering kan prioritere om de vil. Vi hadde forventet at når Venstre er prinsipielt opptatt av saken skulle de stå ved det hele veien og holde det de har lovet velgerne i Finnmark, sier Muotka.

Hun mener Venstre sender tvetydige signaler.

– Signalene fra regjeringen er at det ikke er ønskelig endre på gitte tillatelser, svarer Hamar.

Da gruveprosjektet fikk ja for tre år siden, ble det blant begrunnet med at det er viktig å utnytte de gode mineralforekomstene i området, og skape vekst og utvikling lokalt i Kvalsund.