DREPT: Janne Jemtland forsvant fra Brumunddal 28. desember. Ektemannen er siktet for å ha drept henne dagen etter. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Janne-saken: Mann sjekket ut og løslatt

Publisert: 05.02.18 08:49

INNENRIKS 2018-02-05T07:49:24Z

Mannen som ble siktet for uriktig forklaring i forbindelse med drapet på Janne Jemtland, er løslatt.

Mannen er ikke lenger siktet for falsk forklaring, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet av politiet og siktet for falsk forklaring 31. januar. Fredag begjærte politiet ham varetektsfengslet, men de fikk ikke medhold i Hedmarken tingrett .

Politiet anket avgjørelsen og det ble gitt såkalt oppsettende virkning. Dermed ble mannen sittende i varetekt gjennom helgen, før han ble løslatt søndag.

Politiet skriver at mannen fredag ettermiddag og gjennom helgen likevel ville forklare seg for politiet og at han har samarbeidet slik at politiet har kunnet ettergå forklaringen.

Politiet skriver at de nå anser «hans rolle som avklart i forhold til den pågående drapsetterforskningen».

Under en pressekonferanse fredag morgen kom politiet, som tidligere har vært svært tilbakeholde med informasjon, med en rekke andre nye opplysninger i saken:

Janne Jemtland ble påført dødelig skuddskader av et håndvåpen. Dette våpenet er fremdeles ikke lokalisert av politiet.

Politiet mener 36-åringen døde 29. desember, men vil ikke tidfeste drapet nærmere.

De to blodsporene som ble funnet med halvannen kilometers avstand over en mil unna ekteparets bolig, ble ifølge politiet plassert ut. Blodet var iblandet snø.

Janne Jemtlands mobiltelefon ble registrert i Brumunddal sentrum klokken 05.50 om morgenen 29. desember. Politiet opplyser nå at de tror mobilen på dette tidspunktet ble ødelagt. Telefonen er fremdeles ikke funnet.

Se politiets pressekonferanse her: