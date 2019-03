TILTALT: Den 38 år gamle mannen ble pågrepet da han landet på Oslo lufthavn i fjor sommer. Onsdag møter han i retten tiltalt for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998. Foto: Privat

De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

Politiet mener DNA-funn knytter den 38 år gamle srilankeren til drapet på Marie-Louise Bendiktsen (59), men forsvaret vil så tvil med hårstrå-funn på soverommet, fantomtegninger og en etterlyst mann.

Det er 20 år siden Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet drept i sitt eget nedbrente hjem i Sjøvegan i Troms. Onsdag klokken 09.00 starter rettssaken i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Den nå drapstiltalte mannen, som nekter straffskyld, arbeidet i Marie-Louise Bediktsens hage, sammen med flere andre, to måneder før hun ble funnet drept i 13. juli 1998.

VG er kjent med at tiltalte har knyttet seg til Bendiktsens bolig like før hun ble drept, men han hevder seg uskyldig.

Ifølge tiltalen stakk han Bendiktsen flere steder på kroppen hele 13 ganger med en knivlignende gjenstand. Drapet skal ifølge tiltalen ha skjedd en gang i en todagersperiode fra 13.–15. juli.

38-åringen ble pågrepet på Oslo Lufthavn i fjor sommer, da han returnerte til Norge etter å ha blitt utvist i to år i 2010. Han var da domfelt en rekke ganger, blant annet for å ha forsøkt å rane en eldre dame.

DNA-funn

Politiet knytter tiltalte til drap og voldtekt gjennom DNA-funn, som politiet har omtalt som 100 prosent sikre. Påtalemyndigheten mener det var tiltalte som satte fyr på boligen.

– DNA er ikke noe bevis for at man har begått voldtekt, drap og ildspåsettelse, sier forsvarer Alexander Greaker.

DREPT: 13. juli 1998 ble Marie-Louise Bendiktsen funnet drept i sitt nedbrente hus i Sjøvegan i Troms. Påtalemyndigheten mener 38-åringen voldtok og drepte henne, før han satt fyr på huset. Foto: Politiet

Etter en lang etterforskning har ulike spor pekt i ulike retninger. Under rettssaken vil forsvaret legge frem flere løse tråder og presentere alternative gjerningsmenn og mistenkelige personer.

– Vi har innkalt til sammen 17 vitner. De underbygger mannens påstand om at han er uskyldig. Vi anser disse vitnene som sentrale og det er bemerkelsesverdig at påtalemyndigheten ikke ønsker å føre mange av de samme vitnene, sier Greaker.

ÅSTEDET: Boligen til Marie-Louise Bendiktsen var helt nedbrent. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Påstår forhold

Tiltalte kommer til å forklare for retten at han og Bendiktsen hadde et nært og intimt frivillig seksuelt forhold. Sønnen Trond H. Bendiktsen har overfor Folkebladet kalt dette hinsides enhver fornuft.

Etter drapet skal mannen ha bodd i Salangen i halvannet år, og han ble avhørt som vitne kort tid etter drapet.

– Det er et sentralt poeng at han bodde i Salangen så lenge etter drapet. Han fikk oppholdstillatelse i desember i 1998. Han ble likevel boende på samme sted, sier Greaker.

FORSVARER: Alexander Greaker forsvarer tiltalte sammen med Daniel Storrvik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hårstrå-funnet

Under den omfattende etterforskningen av saken fant politiet en rekke gjenstander på det nedbrente åstedet:

Tolv hårstrå funnet på soverommet. Åtte av disse skal stamme fra samme person.

Messingknapper funnet på utsiden av inngangspartiet

Lighter funnet under åstedsundersøkelsen

Hårstråene knyttes ikke til tiltalte, ifølge forsvarer Greaker. De kan heller ikke knyttes til Bendiktsen eller noen i hennes familie. Politiet har tidligere uttalt at åtte av hårstråene kunne stamme fra en gjerningsmann.

– Vi har hår tilhørende en person som vi knytter til det sentrale åstedet. Dette er hår som ikke hører til der. Det er vi helt sikre på, sa lensmann Nils Johan Mikalsen i Salangen til avisen Fremover i 2007.

– Messingknappene og hårstråene kan ikke knyttes til vår klient. Derfor er de viktige for forsvaret, sier Greaker.

Det er uklart om lighteren har noen tilknytning til saken. Brannskadene på Bendiktsens hus var så omfattende at politiet aldri har klart å fastslå brannårsaken.

Fantomtegninger

I forsøket på å identifisere en gjerningsmann eller viktige vitner, ble det utarbeidet minst to fantomtegninger basert på vitneforklaringer. Disse beskrivelsene og tegningene har ingen eller svært få likhetstrekk med den tiltalte.

– Vi kommer til å legge frem bevis rundt andre mistenkelige og aktuelle personer som retten må ta stilling til, sier Greaker.

FÅ LIKHETSTREKK: Denne fantomtegningen ble utarbeidet i forbindelse med drapet. Forsvaret sier den har få likhetstrekk med tiltalte. Foto: Harald Nygård

Tyskland-sporet

I 2017 gikk politiet ut i TV 2-programmet «Åsted Norge».

I mange år hadde man forsøkt å få tak i en utenlandsk statsborger som bodde i Sjøvegan da Bendiktsen ble drept. Han var i vitneavhør, men da politiet ville avhøre ham igjen var han sporløst borte.

Han ble dermed etterlyst av Interpol, men man fikk ikke treff på ham før i 2010. Mannen var da blitt utvist fra Tyskland etter å ha sonet en lengre fengselsstraff for dobbelt drapsforsøk.

Mannen er fortsatt internasjonalt etterlyst.

– Det er et spor som ikke er lukket. Det er fortsatt interessant for saken. Vitnebeskrivelser gjør han enda mer interessant, sier Greaker.