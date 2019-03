NYTT FORSLAG: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot under Høyres landsmøte på Gardermoen fredag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Unge Høyre vil gi gratis p-piller til jenter under 16 år

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot kan i helgen få med seg Høyres landsmøte på at staten skal finansiere prevensjon til jenter under den seksuelle lavalder.

Publisert: 15.03.19 22:05







– Jeg skjønner at den seksuelle lavalder er 16 år, men det er 15-åringer og 14-åringer i dag som har sex, uansett hva man sier. Jeg tror ikke noen avstår fra sex fordi grensen for subsidiert prevensjon er 16 år. Og så lenge det ikke er tilfelle, bør også jenter under 16 år være en del av ordningen, sier Unge Høyres leder, Sandra Bruflot, til VG.

I dag har jenter mellom 16 og 23 år rett på gratis eller sterkt rabattert hormonell prevensjon, som p-piller og minipille.

les også Regjeringen lanserer ny kvinnehelsestrategi: Utvider ordningen med gratis prevensjon

På selveste kvinnedagen la regjeringen frem en ny kvinnehelsestrategi, hvor et av punktene var å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde kvinner opp til 24 år.

Det er vel og bra, men det er et paradoks at 24 år gamle kvinner, som kanskje står i full jobb, skal få gratis prevensjon, mens en 1-åring som går på skole må betale fullpris, mener Bruflot.

På Høyres landsmøte, som åpner på Gardermoen fredag, kjemper derfor Unge Høyre for å få med seg partiet på å fjerne den nedre aldersgrensen på 16 år.

– Neste utvidelse av ordninge, må gå nedover ved at den nedre aldersgrensen fjernes. Og det må skje så fort som mulig, sier Bruflot.

les også Valgthriller i Bergen: Bompenge-parti kan avgjøre

Unge Høyre-lederen mener gratis hormonell prevensjon til jenter under 16 år er det beste virkemiddelet mot uønskede graviditeter og et godt tiltak for å få ned aborttallene.

– Vi vet det funker. Det er den muligheten jenter har for å ta kontroll over egen kropp og egen seksualitet. Du får ikke det tilsvarende med kondomer, sier Bruflot til VG.

– Vil du ha en nedre grense eller skal 12-åringer få gratis p-piller?

– Det er dumt å sette en nedre grense. La oss si det kommer en veldig ung jente som vil ha langtidsvirkende prevensjon, ja, da bør man ha en prat med denne jenta om hvorfor det er sånn og om det er en god idé å ha sex når du er så ung. At hun da må ta en tur innom fastlegen, er nok en grunn til at de under 16 også bør være innbefattet i ordningen, sier Bruflot.

les også Høyreforslag: Vil forby salg av nye bensinbiler

– Men er det riktig å gi prevensjon til de som defineres som barn?

– Hvis alternativet er at er at de ikke har det tilbudet, så mener jeg ja. Jeg forstår dem som synes dette moralsk sett høres feil ut, men så lenge alternativet ikke er at de ikke har sex, for det er det ikke, så tenker jeg at dette er bedre enn å late som om de ikke ha det.

– Blir det dyrt?

– Jeg vil tror det er dyrere å flytte grensen opp til 24 år, enn å fjerne grensen med 16 år, fordi det er flere damer over 24 som bruker langtidsvirkende prevensjon. Når det er for å forhindre uønsket graviditet blant 15-åringer, mener jeg det uansett er noe vi må finansiere, sier hun.

VIL STEMME MOT: Helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland. Foto: Hallgeir Vågenes

Steinsland: - Vi har en seksuell lavalder

Unge Høyres forslag skal diskuteres lørdag på Høyres landsmøte.

Høyres fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland, sier hele helsefraksjonen er i mot Unge Høyres forslag.

Han vil gjøre sitt for at forslaget blir nedstemt.

les også Dette lurer unge på om sex

– Vi har en seksuell lavalder. Da er det rart om myndighetene på den ene siden skal gi gratis prevensjon til dem som er under 16, mens man på den andre siden sier at de er for unge til å ha sex, sier Stensland.

– Men er det ikke litt rart, som Unge Høyre påpeker, at en kvinne på 24 år som har jobb og lønn skal få gratis prevensjon, mens en 15-åring, som går på skolen, ikke skal få det?

– Jo, jeg ser det er rart. Men vi har en seksuell lavalder, sier han.

Stensland frykter at gratis p-piller til unge jenter kan føre til et enda sterkere press på jentene til å ha sex.

– Jeg mener et bedre tiltak, som vi bør vurdere, er å gi utvidet rekvisisjonsrett til helsesøstre og jordmødre, slik at de skal foreskrive p-piller til jenter under 16 år, sier Stensland til VG.