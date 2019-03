STORE VYER: Konsernsjef Geir Isaksen har fortsatt NSB på jakkeslaget. Foto: Helge Mikalsen

NSB-sjefen etter Vy-kritikken: – Folk vil like navnet når de blir vant til det

Konsernsjef Geir Isaksens drøm er at reisende i fremtiden ikke kjøper billetter, men «yver». Han mener navnkritikken ikke handler om mangel på utsyn, men politisk motstand mot regjeringens jernbanereform.

– Jeg ser du har på deg NSB-pinsen? Den har du ikke byttet ut ennå?

– Jeg er glad i NSB og stolt av navnet, så jeg er NSB inntil vi har fått nytt navn, jeg, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Tirsdag var en lang dags ferd for NSB-sjefen: Helt fra klokken 09.00, da han annonserte at NSB skal bytte navn til «Vy», haglet kritikken mot navnet og selve navnebyttet. Språkrådet advarte mot navneendringen. Politikere raser, og sosiale medier har kokt over med ironiske kommentarer.

Tirsdag kveld møtte VG Isaksen hos NRK, mellom to direktesendte debatter.

– Responsen er ikke helt uventet. Vi vet at dette er uvant, og at det er masse følelser knyttet til NSB og Norges Statsbaner. Men det er også politikk i dette. En del av kritikken handler om at man er uenig med regjeringen i jernbanereformen, ikke med oss i navnevalget. Men jeg synes folk har myknet litt opp for navnet utover dagen, sier Isaksen.

Heller ikke folkets dom over «Vy» var nådig: Tirsdag kveld hadde nesten 90.000 VG-lesere trillet terning over NSBs nye navn.

– Vet du hvilke terningkast folket gir dere?

– Jeg tror det er en toer?

– Ja, det stemmer. Hva tenker du om det?

– Jeg tror folk vil like oss bedre om en stund.

TRYGG: NSB-sjef Geir Isaksen tar navnekritikken med ro. Foto: Helge Mikalsen

«Vy» som manglet en «h»

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mente «Vy», som betyr utsyn eller oversyn, var det dummeste han hadde hørt. Ap kalte navneendringen for galskap. Senterpartiet mente det var jåleri og SV synes navnet var fjollete.

– Litt av noen tilbakemeldinger?

– Hvis du går bak alt du nevner nå, så ligger jernbanereformen. Uansett hvilke navn vi hadde kommet med, så ville reaksjonen vært at det er sløseri, fordi de ikke ønsker jernbanereformen, sier Isaksen og fortsetter:

– Vi kan mene mye om jernbanereformen, men vi har ikke noe valg. For oss er det et spørsmål om å lykkes i situasjonen vi er i nå. Så får man ha noen følelser for fortiden vi ikke lenger representerer.

– Hva er galt med «NSB»?

– Folk forbinder oss med jernbanen, Norges Statsbaner. Dette er ikke det selskapet er i dag. Det jernbanen var i forrige århundre, med skinnegang, togsett, med stasjoner, eiendommen, det er det folk forbinder med NSB. Vi har ikke tog, eiendom, skinnegang, vi er et nytt selskap som har en ny konkurransesituasjon, vi konkurrerer mot andre togselskap, og vi må lykkes der. Da må vi ha en identitet som sier at vi er noe annet og noe nytt.

– Noen mener navnet mangler en «h». «Why».

– Ja, det har vi tenkt på. Det er jo helt greit. Folk kan spørre «why». Vi har en god forklaring. Folk må bare more seg. Jeg har sett så mange morsomme kombinasjoner i dag. Vi hadde ikke trodd at vi kom ut av dette uten at folk vitset litt. Men jeg er overbevist om at folk vil like navnet etter hvert som de blir vant til det.

VY-TOGET: Slik er logoen til «Vy». Foto: Frode Hansen

Store vyer

Etter planen skal «NSB» være historie fra 22. mars, når en ekstraordinær generalforsamling behandle navneendringen. Prislappen for navnebyttet er 280 millioner kroner over en fireårsperiode. Det er ikke bare bare å endre en logo: nytt utseende på tog, busser og bybiler, ny nettside for tog og buss, og nye uniformer skal på plass. Isaksen fnyser av kritikken om at dette er sløsing.

– I de tre årene vi skal bruke 280 millioner, skal vi omsette for over 45 milliarder. At vi bruker under 0,5 prosent av omsetningen på markedsføring, er ikke sløsing – det er en investering, sier Isaksen.

NSB-sjefen har store vyer for det nye navnet:

– Hvis vi virkelig lykkes, så blir det å planlegge en reise på vår app å «vye». Det blir et verb, ikke sant!, sier Isaksen.