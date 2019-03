FUNNET: To polske menn er pågrepet for tyveriet av bilen med cyanidbeholderen. Beholderen ble funnet etter en intens politijakt. Foto: Politiet / Merck Norway

Cyanid-siktet fortsatt ikke avhørt

De to mennene siktet for cyanid-tyveriet skal fremstilles for varetektsfengsling i løpet av mandagen.

Publisert: 04.03.19 10:21







Fengslingsmøtene blir holdt klokken 14 og 15.

Advokatfullmektig Maria Mæhlumshagen er forsvarer for de to polske mennene på 52 og 33 år, som er siktet for cyanid-tyveriet. Hun forteller at det fortsatt bare er 33-åringen som har blitt avhørt.

– Jeg kan ikke gå inn på hva som har blitt sagt i avhør, men han som har blitt avhørt erkjenner ikke straffskyld.

De to ble pågrepet fredag etter en ellevill politijakt, da de nektet å stanse bilen da politiet hadde en rutinekontroll. Én av de to mennene gravde seg ned i en møkkakjeller da han forsøkte å gjemme seg fra politiet, men politihunden Dolk fikk gravd ham frem.

les også Gravde seg ned i møkkakjeller – pågrepet etter dramatisk politijakt

Mennene er siktet for grovt tyveri.

På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at 52-åringen slo etter Dolk, som deretter bet mannen. Etter pågripelsen fikk den siktede helsehjelp og ble sendt til behandling på sykehus.

Den stjålne varebilen er fortsatt ikke funnet.

Varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon 20. februar. Bilen var lastet med legemidler som skulle til sykehus i Norge, samt en forpakning med 25 gram av det svært giftige stoffet kaliumcyanid.

Stoffet skulle til Universitetet i Oslo, der det skulle brukes i celleforskning. Beholderen ble levert til universitetet etter pågripelsen.

– Det er jo bra at den er kommet til rette. Dette er jo et farlig stoff. Nå er det forsvarlig ivaretatt av oss, sier Dæhlen som ikke vil gå nærmere inn på hvor beholderen er lagret – av sikkerhetsmessige grunner, sa dekan Morten Dæhlen ved UiO til VG lørdag.

CYANID: Cyanidbeholderen ble funnet i bilen de to mennene satt i. Beholderen ble så levert til Universitetet i Oslo, som har fastslått at den er intakt. Foto: Politiet / Merck Norway