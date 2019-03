Brødre dømt for gruppevoldtekt i Sogndal

To brødre er dømt til fengsel i fem år og tre måneder og fire år og seks måneder for grov voldtekt av en kvinne i Sogndal i februar i fjor.

I Sogn og Fjordane tingrett ble mennene også til å betale 175.000 kroner hver i oppreisning til kvinnen som er i 40-årene, skriver Bergens Tidende.

De to brødrene er begge i begynnelsen av 30-årene og var tiltalt sammen med en jevnaldrende tredje mann. De skal ha voldtatt kvinnen etter tur, den ene med en pute over nakken hennes. Kvinnen studerte i Sogndal og er fra en annen kommune på Vestlandet.

Mennene ble pågrepet og siktet i juni i fjor. De er kolleger, og er alle av utenlandsk opprinnelse. Tredjemann møtte ikke i rettssaken og er etterlyst internasjonalt.

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen bemerker at straffen ble litt lavere enn hans påstand, men at begge de tiltalte ble dømt for gruppevoldtekt i samsvar med tiltalen.

– Det er ingen tvil om at saken har vært en stor belastning for fornærmede. Hun er nå blitt trodd av retten, og det er alltid viktig for de fornærmede i denne type saker, skriver han i en kommentar til avisa.

