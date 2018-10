DYPT FORTVILET: Laila Dåvøy har vært i rikspolitikken for KrF i et kvart århundre. Nå reagerer hun sterkt på veivalget som skal skje om bare to uker. Onsdag formiddag var hun på vei inn i et møte i Oslo, som styreleder i dansekompaniet Carte Blanche. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Sjokkert KrF-veteran: Laila Dåvøy advarer mot sidebytte

Tidligere KrF-statsråd Laila Dåvøy rykker nå ut og protesterer mot at partiet hennes brått skal bytte side, og mot at KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å felle statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg er dypt fortvilet, sier Dåvøy til VG.

– Det er tempoet i prosessen, og måten det gjøres på, som jeg reagerer sterkest på, legger hun til.

Laila Dåvøy var i topp-politikken i et kvart århundre fra sent på 80-tallet, bare avbrutt av seks år som forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

KrF-statsråd to ganger

Hun var arbeids- og administasjonsminister i sentrumsregjeringen fra 1999 til 2000, og barne- og likestillingsminister i den andre regjeringen til Kjell Magne Bondevik (KrF) fra 2001 til 2005.

Etter åtte år på Stortinget takket hun for seg i 2013. Nå har hun såvidt passert 70 og er pensjonist og ute av parti-tillitsverv, men er fortsatt et aktivt medlem i Øygarden KrF i Hordaland.

Kan ikke være med på

«Dette kan jeg ikke være med på», skriver Dåvøy i en tekst hun har delt med sine venner på Facebook tidligere denne uken.

– Er dette et varsel om at du kanskje forlater KrF dersom Hareides syn vinner fram?

– Nei, absolutt ikke. Jeg skal fortsette å gå på KrF-møter som menig medlem etter dette. Men jeg liker ikke det som skjer i partiet mitt akkurat nå, det bekymrer meg dypt, sier hun.

I innlegget viser hun til at KrF-medlemmene stemte på KrF og Erna Solberg i stortingsvalget for 13 måneder siden.

Uforberedt

«Nå er vi som medlemmer uforberedt kastet ut i en diskusjon der vi i løpet av noen uker skal ta stilling til om partiet vårt skal gå i regjeringsforhandlinger med Ap og venstresiden. Konsekvensen kan bli at vår dyktige statsminister blir kastet om kort tid (..) Hvilken saksbehandling er dette i en seriøs organisasjon», skriver hun.

Overfor VG utdyper hun denne kritikken mot partiledelsen:

– Dette er en for stor sak til å avgjøre i løpet av en knapp måned. Jeg går på møter i KrF her ute i Øygarden, men jeg har aldri hørt noen ta noe initiativ om et regjeringssamarbeid til venstre for oss. Og jeg hører at folk i stortingsgruppen sier det samme. Et fundamentalt veivalg som dette vil være, tar man bare ikke på denne måten. Det er etter min oppfatning ikke seriøst, sier Dåvøy.

Sterk Ap-motstand

– Du legger ikke skjul på at ditt veivalg er Solberg-regjeringen?

– Jeg ser ikke på KrF som borgerlig, men som et sentrumsparti. Men i min tid som barne- og likestillingsminister var det Ap som sto for sterk motstand mot KrF-politikken i veivalg om bioteknologi, tidlig ultralyd, reservasjonsretten og kontantstøtten. Da forstår du at jeg blir fortvilet over prosessen, at vi plutselig skal ta stilling til regjeringssamarbeid med dem.

Roser talen

Laila Dåvøy sier at hun har støtte fra mange i sin kritikk, men hun presiserer at den ikke retter seg mot Knut Arild Hareide personlig:

– Jeg mener han holdt en god tale om verdispørsmålene, selv om jeg er dypt uenig i konklusjonen. Min bekymring er hva denne diskusjonen om veivalg vil gjøre med partiet over tid, med så stor uenighet og så steile fronter nå, sier hun.