Hareide etter nederlaget: – Det blir kjekt med helg

Hareide forteller til VG at første dag hjemme skal brukes på familien. – Det blir kjekt, og noe annet enn det jeg har vært med på de siste ukene.

VG møter Knut Arild Hareide i det han ankommer hjemmet sitt på Grefsen rundt 23.30 fredag etter nederlaget. Utfallet ble som kjent ikke helt som den avtroppende KrF-lederen hadde håpet og ønsket seg .

– Det er naturlig at jeg kjenner på en skuffelse. For meg har dette vært et veldig viktig valg. Jeg mente det var rett at partiet fikk en annen leder om partiet ikke fulgte mitt råd, sier han til VG.

Han påpeker samtidig at han ønsker å stille opp for partiet fremover, til tross for nederlaget.

– Jeg skal selvfølgelig stille opp for KrF fremover og gjøre min jobb. Men jeg må være så ærlig å si at jeg hadde ønsket et annet utfall, og at jeg tror det hadde vært best for partiet og landet.

Etter noen lange harde uker, forteller Hareide at det skal bli godt å gjøre noe annet lørdag. Dagen skal nemlig tilbringes med familien.

– I morgen skal jeg, Lisa og datteren min Sara (4) på Melodi Grand Prix Junior. Det var bestevenninnen til Sara, Helena, som først skulle, og da ville jo Sara selvfølgelig også dra. Dette er noe hun har gledet seg til, så da blir det litt familietid. Helgen blir med andre ord god. Det blir kjekt, og noe annet enn det jeg har vært med på de siste ukene, sier han.

Hvordan kommer du til å sove i natt?

– Fysiske behov kommer før de psykiske, så jeg tror jeg kommer til å sove godt i natt.























Ingen jomfru

På fredagens «Skavlan» snakket Hareide om at han aldri hadde hatt noe form for ungdomsopprør.

– Kan du utdype?

– Mamma og pappa har alltid sagt at «Du, Knut Arild, har aldri hatt et ungdomsopprør». Jeg visste dette var en utfordring jeg ga til partiet, så jeg visste jo at det ikke var sikkert jeg kom i mål. Men jeg hadde ikke gjort det om jeg ikke hadde tro på at jeg kunne få det til. Jeg viste en litt annen side av meg selv da jeg tok det valget, jeg er jo ikke en person som liker konflikt. Jeg liker når folk er fornøyde. Som en kompis sa til meg; «Du har ikke anlegg for å være jomfru, du kan jo ikke si nei til folk».

– Hva sa foreldrene dine da valget ditt ble kjent?

– Foreldrene mine var overrasket, men da de fikk tenkt seg om, så tenkte de at det var det rette å gjøre. Som min mor sa: «Partiet kan ikke bare være for 80-åringer som meg selv, partiet trenger en fornyelse».

Ikke naturlig

Før partilederdebatten fredag, bekreftet Hareide til VG at han hadde hatt en samtale med Solberg etter at valgresultatet ble kjent.

– Ja, hun var den første jeg ringte til. Men det var en kort samtale. Utfallet i dag gir henne noen muligheter dersom hun lykkes med dette, men det er ikke det jeg ønsket meg.

– Hvordan kommer du til å bidra i regjeringsforhandlingene?

– Det er ikke naturlig for meg å være en del av forhandlingene når jeg har pekt ut en så tydelig annerledes retning, men jeg vil selvfølgelig bidra med hjelp og støtte.

– Hvordan blir din dialog med nestleder Kjell Ingolf Ropstad fremover?

– Jeg er fortsatt partileder, så det er naturlig at vi har en god dialog fremover. Nå er det jo landsmøte neste helg og deretter budsjettforhandlinger, så det er nok ting å gjøre de neste dagene.

– Men hvordan er forholdet deres nå på det mer personlige planet?

– Vi er gode venner og tar noen løpeturer sammen i blant. I tillegg så har jeg et godt forhold til kona hans, Anbjørg. Jeg var jo blant annet toastmaster i bryllupet deres. Så annet enn at jeg må lære han mer om hvilken politisk retning som er best, så har jeg bare godt å si om ham, sa Hareide med et smil.

Tidligere fredag bekrefte kilder i Høyre til VG at partiet hadde undersøkt hvilke tekniske og reelle endringer som kan gjøres i abortloven, og forberedt konkrete skisser til endringer som kan komme KrF i møte .

KrF har ikke lagt skjul på at endringer i abortloven vil være en av deres kampsaker fremover. I hver eneste tale nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad har holdt i valgkampen for å ta partiet inn i Erna Solbergs regjering, har de to pekt på kravet om å endre abortloven som en av de viktigste grunnene til å gå i regjering.

En mulig løsning på KrF-kravet er, etter det VG erfarer, å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Er dette godt nok for KrF?

– Dette er noe vår delegasjon må vurdere. Vi har vært tydelige på at vi ikke skal starte noen regjeringsforhandlinger nå, det har jeg ikke heller mandat til, så det ønsker jeg ikke å kommentere. Men abort blir jo et naturlig tema å ta opp, sa han.