TIL TRONDHEIM: KrF-leder Knut Arild Hareide møter onsdag KrF-ere fra Trøndelag med åpne dører for pressen. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevard, VG

Hareide: Forberedt på motstand i Trøndelag

INNENRIKS 2018-10-10T15:30:02Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) I dag reiser KrF-leder Knut Arild Hareide til Trondheim for å overbevise KrF-ere om retningsvalget for partiet.

Publisert: 10.10.18 17:30

Som en del av hans landsomfattende rundreise for å overbevise sine egne om at et regjeringsskifte med Ap og Sp er den riktige veien for KrF å gå, reiser Hareide i dag i til Ap-bastionen Trondheim for å møte KrF-ere fra de to Trøndelags -fylkene.

SE OGSÅ: Disse 190 skal avgjøre KrFs skjebnevalg

(Saken fortsetter under videoen)

Med seg på laget har han nestleder Olaug Bollestad , som i motsetning til Hareide ønsker at KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Bollestad og Hareide står på hver sin side i å overbevise trønderne om hvilket veivalg partiet skal ta.

– Nå skal vi både vise det som har vært vårt politiske prosjekt, og snakke ut fra de rådene vi gir, sier Bollestad til VG i forkant av medlemsmøte i KrF i Trøndelag.

– Det er et fylke som er delvis kjent for å være nokså rødt. Forventer du motstand i dag?

– Det er helt greit. Det er ingen problemstilling for meg at det er begge deler.

Dette er første gang Hareide møter egne tillitsvalgte for åpne dører og med pressen til stedet. Forrige uke dro KrF-lederen til Sørlandet for å overbevise sine egne om det han mener er det riktige for partiets veivalg. Kampen på grasrota er også i gang i Rogaland , der han var på besøk sist uke.

KrF-ere fra Trøndelag møtes i dag på Kristen videregående skole i Trondheim. VGTV følger møtet fra klokken 18.30.

KrF-lederen sier til VG at han gleder seg til å møte KrF-ere fra Trøndelag i dag.

– Forventer du å være på hjemmebane?

– Det er forskjell på Nord- og Sør-Trøndelag, og jeg er sikker på at det kommer til å være ulike meninger her også, sier Hareide og viser til medlemsmøtene i Agder og Rogaland.

– Får du mindre motstand her, enn på forrige møte?

– Det kan være. Men jeg er forberedt på motstand i dag og.

Splittet

Ifølge undersøkelser VG tidligere har gjort , er det et lite flertall i Trøndelag på Hareides side, men fylket er likevel splittet.

Leder Jon Normann Tviberg i Trøndelag KrF sier til VG han ikke har bestemt seg ennå, og er åpen for gode innspill under dagens møte i Trondheim.

Nestleder Jan Arne Bremnes i fylkespartiet ønsker at KrF går til Ap og Sp, i tråd med Hareides råd.