Steinsprang registrert ved Veslemannen i natt

RAUMA (VG) Flere steinsprang er registrert i området ved det ustabile fjellpartiet i Rauma kommune i natt. Det røde farenivået opprettholdes.

Publisert: 10.10.18 09:49 Oppdatert: 10.10.18 10:27

Snøen ligger fortsatt på toppen av fjellene i Rauma . Fra det ustabile fjellpartiet Veslemannen er det synlige arr i det hvite etter steinsprangene tirsdag kveld og natt til onsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat melder onsdag morgen at det røde farenivået ved fjellpartiet opprettholdes.

NVE venter bevegelser i fjellet

– Det er registrert noen mindre steinsprang i natt. De er veldig små og vi kan ikke si med sikkerhet at det er fra akkurat det området, med de ble hørt nede i dalen, sier vakthavende geolog Ingrid Skrede til VG onsdag morgen.

Sivilforsvaret har satt opp lyttepost i bunnen av dalen. I deres logg er det registrert steinsprang klokken 4.13, 5.30 og 6.05.

– Etter at det ble varslet rødt farenivå for Veslemannen i går ettermiddag, økte bevegelsene i fjellpartiet, og det har vært en rekke mindre og større steinsprang fra området. Vi forventer at de høye temperaturene fører til snøsmelting og fortsatt tilførsel av vann til fjellpartiet. Bevegelsene i fjellpartiet vil sannsynligvis fortsatt være høye fremover, sier Lene Kristensen, geolog i NVE i pressemeldingen.

– Store bevegelser i natt

Sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE betegner bevegelsene det siste døgnet som store under pressebrifen onsdag morgen.

– Det ser nesten ut som en liten krigssone under fjellpartiet der det har gått større og mindre steinsprang, sier geologen og viser til et bilde av Mannen der mørke renner etter rasene går i den hvite snøen.

Han anslår at det ligger en drøy meter med snø på toppen av fjellet, som de venter at vil kunne smelte i løpet av de neste par dagene.

– Det er et stort vannmagasin der oppe som kan tilføre vann. Tidligere har det stabilisert seg før det er kommet snø. Vi er spent på hvor mye vann som kommer og hvor fort det går, sier han til VG.

Her går det et lite ras - se video:

Mildvær i vente

De neste par dagene er det meldt mildvær i området. Onsdag kan temperaturen på Mannen stige til 5 plussgrader. Snøsmelting og tilsig av vann til fjellet er et element Norges vassdrags- og energidirektorat har tatt med i vurderingen når de har hevet farenivået til rødt for femte gang i år .

– Det kom en del regn i går ettermiddag og kveld, men en god del mindre enn varslet. Årsaken til de økte bevegelsene er derfor økt tilførsel av vann ned i fjellpartiet på grunn av en kombinasjon av snøsmelting og nedbør, heter det i pressemeldingen onsdag morgen.

Store deler av Vestlandet fikk mye nedbør tirsdag, som følge av en «atmosfærisk elv» over landsdelen .

– Nesten verre med ventingen

Ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma kommune er talsperson for de evakuerte beboerne.

– De har det etter forholdene bra. De ble lettet da kommunen ringte i går, noen av dem beskriver at det nesten er verre med ventingen.

Han sier imidlertid at den stadige evakueringen tar veldig på dem og at de blir frustrerte.

Det er høstferie på Vestlandet denne uken, men alle de som bor under fjellpartiet var hjemme da farenivået ble hevet.

Drøftet eiendomsoppkjøp

Beboerne i de fire husholdningene i det rasfarlige området er evakuert for femte gang i år og for tiende gang siden 2014.

VG har spurt ordfører Lars Olav Hustad om kommunen har vurdert å kjøpe husene i det rasutsatte området, og om dette har blitt diskutert de siste årene.

– Dette vil være et statlig ansvar å eventuelt innløse eiendommene, og det har vært drøftet med Olje- og energidepartementet ved statsråden, sier han.

Politisk rådgiver Christian Haugen (Frp) i Olje- og energidepartementet sier de har stor forståelse for at det er en krevende situasjon for innbyggerne å bo i et rasutsatt område.

– Men slik vi har oppfattet det, har ikke beboerne ønske om å flytte. Dersom det skulle bli aktuelt med flytting, er det uklart om og hvordan det offentlige kan bidra med støtte til det. I NVEs tilskuddsordning for sikring finnes det en unntaksregel for tilskudd til flytting i særlige tilfeller der det er fare for menneskeliv. Tilskudd til flytting er med andre ord et alternativ der sikring er uforholdsmessig kostbart. Sikringstiltak er ikke noe alternativ for Mannen. Slik vi vurderer det, tilsier den omfattende overvåkningen av Mannen at bruk av tilskuddsordningen ikke er aktuell her, sier han.