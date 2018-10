ÅRHUS GÅRD: Eirik Jensen kjøpte og pusset opp gården sammen med sin daværende samboer i 2005/2006. Gården ligger på Fenstad på Romerike. Foto: Fredrik Solstad, VG

Aktor til Jensen: – Mener du at du ble manipulert?

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Den tidligere politimannen Eirik Jensen (61) mener Spesialenheten for politisaker har brukt ufine avhørsmetoder.

Beskyldningene kom etter at aktor Jan–Egil Presthus antydet at Jensen først kom med innrømmelser da han fikk innsyn i saksdokumentene.

Presthus påpekte at Spesialenheten ga Jensen tillatelse til å lese dokumenter, såkalt avklausulering, 16. juni 2014. I et av dokumentene fremgikk det at hasjsmugler Gjermund Cappelens fingeravtrykk var funnet på en av baderomskvitteringene.

Tre dager senere forklarte Eirik Jensen for første gang at det var Cappelen som hadde gitt ham kvitteringene. Frem til da hadde han nektet og sagt at han fikk dem av den danske håndverkeren.

– Jeg fortalte det da jeg husket det, sa Jensen i retten fredag.

– Hva gjorde at du husket dette nærmest parallelt med at disse dokumentene ble avklausulert? spurte aktor Jan–Egil Presthus.

– Jeg tror det var måten etterforskerne gikk på meg på. De har vært veldig pågående. Jeg tror nesten jeg ble styrt i den retningen.

– Mener du det er gjennomført manipulerende avhør av deg, spurte Presthus.

– Jeg kommer tilbake til det, sa Jensen.

– Vi kan spille av avhørene, påpekte Presthus irritert, før han igjen spurte den tidligere politimannen om han mente han ble manipulert.

– Det ble mye av det da vi byttet etterforsker, sa Jensen før han modererte seg selv.

– Jeg sier ikke at jeg ble manipulert, men at jeg ble presset hardt.

Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe sier til VG at de ikke ønsker å kommentere bevisførselen.

Betalte aldri for arbeidet

Spesialenheten for politisaker mener Cappelen har betalt 292.250 kroner for oppussingen av badet til Eirik Jensen på Århus gård på Fenstad. Summen inkluderer fliser.

Cappelen har forklart at han avtalte med Jensen at han skulle bekoste oppussingen av badet, som gjenytelse for politimannens bistand i hasjimporten.

Da Eirik Jensen ble dømt i Oslo tingrett ble summen for badet nedjustert til 200.000 kroner.

Jensen benekter at det ble inngått en avtale med Cappelen om at han skulle betale for oppussingen, men innrømmer at han selv aldri betalte den danske håndverkeren.

– Håndverkeren forsvant

Ifølge Jensen forsvant den danske håndverkeren etter en krangel om dårlig utført flislegging på badet og han fikk aldri tak i ham etterpå.

Fredag gikk han til angrep på Cappelens forklaring:

– Han har endret forklaringer underveis. Han begynte med 100.000 kroner. Nå har det blitt 200.000, noe som harmonerer bra med Spesialenhetens mystifiserte sum. I tillegg er det ingen som kan dokumentere at NN (dansk håndverker) har fått penger. Det er en påstand.

– Disse bade-greiene har blitt sånn på grunn av en påstand: At Cappelen har betalt badet. Det er ingen som kan underbygge at det Cappelen sier er sant, fortsatte Jensen.